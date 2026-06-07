График отключения воды в неделю с 8 по 14 июня в Киеве и области остается ориентиром для жителей.

Плановые работы на водопроводной и тепловой инфраструктуре повлияют на подачу ресурсов в столице и области, а также формируют график отключения воды на неделю с 8 по 14 июня в Киеве и области , охватывающий как профилактические промывки, так и гидравлические испытания сетей, передает Politeka.

Коммунальное предприятие «Белоцерковвода» сообщило о проведении ежегодной промывки сетей. Работы запланированы с 13 июня с 06:00 до 14 июня 18:00. В этот период водоснабжение будет полностью приостановлено, жителям советуют заранее совершить запас.

Параллельно в Киеве стартуют гидравлические испытания тепловых систем. Процедуры продлятся с 1 по 14 июня в Дарницком и Днепровском районах в зоне ответственности оператора ООО «Евро-Реконструкция».

Информацию об этом предоставляет ООО « Евро-Реконструкция ».

По информации коммунальных служб, на этот период будет временно прекращена подача горячей воды из-за отключения теплоносителя в подогревающие установки. Работы являются частью подготовки к следующему отопительному сезону и позволяют выявить потенциально аварийные участки.

Специалисты подчеркивают, что подобные проверки проводятся ежегодно и обязательны для стабильной работы системы в зимний период. При обнаружении утечек или повреждений жителей просят сообщать аварийные службы.

Такие меры временно усложняют доступ к воде, однако направлены на повышение надежности инфраструктуры. В коммунальных предприятиях отмечают, что возобновление подачи ресурсов происходит сразу после завершения работ.

На этом фоне график отключения воды в неделю с 8 по 14 июня в Киеве и области остается ориентиром для жителей, планирующих потребление воды и горячего водоснабжения в период технических работ.

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