Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается доступным благодаря новым предложениям от владельцев квартир и частных домов, которые готовы предоставить убежище людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Один из вариантов предлагают в Киеве по улице Осенней. Для одинокой женщины с ребенком подготовили отдельную комнату в двухкомнатной квартире. Дом имеет необходимую мебель, бытовую технику, два санузла и просторную кухню-гостиную. За проживание плату не взимают, однако жителям необходимо компенсировать половину стоимости коммунальных услуг. Рядом расположены детские сады и школы.

Еще одно предложение находится в селе Макеевка Белоцерковского района. Переселенцам готовы предоставить полностью меблированное здание с газоснабжением, водой, интернетом, бытовой техникой и альтернативным отоплением. Будущие жители будут оплачивать только коммунальные услуги. Владельцы просят помогать 72-летнему пенсионеру в быту и составлять ему компанию.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти и в Вышгородском районе. Там предлагают отдельную комнату в деревенском доме для одинокой женщины в возрасте от 50 до 60 лет. Дом оборудован всем необходимым для проживания, а от будущей жительницы ожидают посильной помощи пожилой хозяйке в повседневных делах.

Перед заселением переселенцам рекомендуют внимательно уточнять все условия проживания, возможные сроки пребывания и договариваться о деталях непосредственно с владельцами. Также следует регулярно просматривать новые объявления, ведь отдельные предложения быстро находят новых жителей.

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