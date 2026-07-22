Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве связано с стремительным увеличением производственных затрат.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве может затронуть жителей столицы в ближайшее время, ведь "Киевводоканал" предложил существенно пересмотреть стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.net.

Предприятие передало городским властям расчеты, согласно которым общий тариф может возрасти до 88,90 гривны за кубический метр. Это на 58,52 гривны больше действующего показателя. Окончательное решение пока не принято.

Согласно предложенным расценкам, водоснабжение будет стоить 50,69 гривны за кубометр вместо нынешних 16,16 гривны. Услуга водоотвода может возрасти с 14,22 до 38,21 гривны.

В компании объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве связано с стремительным увеличением производственных затрат. За последние годы значительно подорожали электроэнергия, горючее, реагенты для очистки воды, запасные части, а также ремонтные работы из-за износа сетей и последствий российских атак по критической инфраструктуре.

Дополнительным фактором стал рост затрат на оплату труда персонала, обеспечивающий бесперебойную работу системы. В предприятии отмечают, что предложенный пересмотр должен обеспечить стабильное функционирование водопроводного хозяйства в условиях военного времени.

Расчеты находятся на рассмотрении, поэтому новые расценки вступят в силу только после утверждения соответствующего решения. До этого момента потребители будут оплачивать услуги по действующим ставкам.

Пересмотр стоимости услуг должен обеспечить бесперебойную работу водопроводно-канализационного хозяйства.

Источник: rbc

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