Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві пов'язане зі стрімким збільшенням виробничих витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві може торкнутися мешканців столиці вже найближчим часом, адже "Київводоканал" запропонував суттєво переглянути вартість централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.net.

Підприємство передало міській владі розрахунки, відповідно до яких загальний тариф може зрости до 88,90 гривні за кубічний метр. Це на 58,52 гривні більше за чинний показник. Остаточне рішення поки не ухвалене.

Згідно із запропонованими розцінками, водопостачання коштуватиме 50,69 гривні за кубометр замість нинішніх 16,16 гривні. Послуга водовідведення може зрости з 14,22 до 38,21 гривні.

У компанії пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві пов'язане зі стрімким збільшенням виробничих витрат. За останні роки значно подорожчали електроенергія, пальне, реагенти для очищення води, запасні частини, а також ремонтні роботи через зношеність мереж і наслідки російських атак по критичній інфраструктурі.

Додатковим чинником стало зростання витрат на оплату праці персоналу, який забезпечує безперебійну роботу системи. У підприємстві наголошують, що запропонований перегляд має забезпечити стабільне функціонування водопровідного господарства в умовах воєнного часу.

Наразі розрахунки перебувають на розгляді, тому нові розцінки набудуть чинності лише після затвердження відповідного рішення. До цього моменту споживачі оплачуватимуть послуги за чинними ставками.

Перегляд вартості послуг має забезпечити безперебійну роботу водопровідно-каналізаційного господарства.

Джерело: rbc

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