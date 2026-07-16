Подорожчання проїзду в Києві не вплинуло на чинні пільги.

Подорожчання проїзду в Києві набуло чинності з 15 липня, передає видання Politeka.

столична влада запровадила нові тарифи для комунального транспорту та маршрутних таксі, а також оновила правила користування проїзними квитками й систему знижок.

Відтепер разова поїздка у метро, автобусах, тролейбусах і трамваях коштує 30 гривень. Для пасажирів маршруток встановили тариф у розмірі 25 гривень.

Інформацію про це надають на офіційному порталі Києва.

Водночас постійним користувачам пропонують можливість заощадити. Під час поповнення транспортної картки діє система знижок: що більший пакет поїздок придбано, то нижчою буде ціна кожної. Максимальна економія дозволяє знизити вартість до 25 гривень за одну поїздку. Безлімітний проїзний на місяць для всіх видів муніципального транспорту обійдеться у 3656 гривень.

Окрему увагу приділили новим форматам квитків. Для гостей столиці запровадили безлімітні туристичні проїзні на 24, 48 або 72 години. Крім того, із 1 серпня почне діяти пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволятиме необмежено пересідати між метро та наземними маршрутами протягом 90 хвилин.

Водночас подорожчання проїзду в Києві не вплинуло на чинні пільги. Безкоштовне або пільгове користування транспортом зберегли ветерани, люди з інвалідністю, пенсіонери, які мають «Картку киянина», а також учні й студенти відповідно до встановлених правил.

Разом зі зміною вартості перевезень збільшився і штраф за безквитковий проїзд. Тепер він становить 600 гривень, що дорівнює двадцятикратній ціні разового квитка.

У міській адміністрації також нагадали, що поїздки, придбані за старим тарифом у 8 гривень, залишатимуться дійсними до 14 вересня 2026 року. Після завершення цього терміну невикористаний залишок автоматично переведуть у грошовий баланс транспортної картки.

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