Водночас обмеження руху транспорту в Києві вплинули й на роботу громадського сполучення.

Обмеження руху транспорту в Києві запровадили з 14 до 18 липня через проведення державних заходів та ремонтні роботи, передає видання Politeka.

У цей період частково перекрили окремі ділянки у Печерському, Подільському, Солом'янському й Шевченківському районах, а також змінили схеми курсування кількох тролейбусних маршрутів.

Інформацію про це надає офіційний портал Києва.

Найбільше незручностей очікують на перетині вулиць Олени Теліги, Щусєва та Юрія Іллєнка. Саме тут у визначені дні тимчасово закриватимуть тунель під шляхопроводом, який щодня використовують тисячі автомобілістів. Через це навантаження на прилеглі магістралі може суттєво зрости.

У міській адміністрації пояснюють, що частина перекриттів пов'язана із забезпеченням безпеки під час офіційних заходів. Водночас водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут, щоб уникнути заторів у центральній частині столиці.

Для об'їзду закритої ділянки радять скористатися вулицями Кирилівською, Дорогожицькою, Щербаківського, Дегтярівською, Мельникова та Овруцькою. Такі напрямки допоможуть оминути найбільш завантажені місця та скоротити час у дорозі.

Водночас обмеження руху транспорту в Києві вплинули й на роботу громадського сполучення. Тимчасово змінилися маршрути тролейбусів №6, №16 та №18, тому пасажирам радять перевіряти актуальну інформацію перед поїздкою.

Оперативні повідомлення про перекриття та оновлені схеми руху публікують у застосунку «Київ Цифровий», а також на офіційних ресурсах міської влади й перевізника. Це дозволяє своєчасно скоригувати поїздку та уникнути зайвих затримок.

Мешканцям і гостям столиці рекомендують врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок, адже окремі обмеження діятимуть до 18 липня включно.

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