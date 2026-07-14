Подорожчання овочів у Київській області продовжується, про що свідчать актуальні дані роздрібного ринку, повідомляє Politeka.

Найбільше за останній місяць зросла в ціні білокачанна капуста. Станом на середину липня середня вартість кілограма становить 53,50 гривні, тоді як у червні вона перебувала на рівні 44,17 гривні. Таким чином, овоч додав у ціні понад 9 гривень. У супермаркетах вартість відрізняється залежно від мережі та умов постачання.

Суттєве зростання також зафіксовано на ринку ріпчастої цибулі. Якщо місяць тому середній цінник становив 19,30 гривні за кілограм, то зараз він досяг 31,50 гривні. Різниця перевищила 12 гривень, що робить цибулю однією з найбільш динамічних позицій серед овочевої продукції.

Часник демонструє більш стриману, але стабільну тенденцію до подорожчання. Наразі середня ціна складає 155,17 гривні за кілограм. У різних торговельних мережах вартість коливається від 144 до 172,50 гривні. За останній місяць продукт додав у середньому майже 4 гривні.

Відчутно змінилися цінники на моркву. Середня вартість овочу піднялася до 35,30 гривні за кілограм, що на 22,73 гривні більше порівняно з попереднім місяцем. Залежно від магазину ціна варіюється від 25,90 до 45 гривень за кілограм.

Експерти пояснюють цінові зміни сезонними факторами, особливостями постачання та зростанням логістичних витрат. Вплив також має різниця в обсягах продукції, яку пропонують окремі торговельні мережі.

Загалом подорожчання овочів в Київській області зберігає тенденцію, однак темпи цінового збільшення залишаються нерівномірними та залежать від конкретної категорії продукції.

Джерело: Мінфін

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