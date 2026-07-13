Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається безкоштовно та дозволяє покрити основні потреби у складний період.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві розпочала роботу в рамках нової програми підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає видачу одягу, взуття та засобів гігієни тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Програма охоплює дітей, жінок, переселенців, людей старшого віку, малозабезпечені та багатодітні родини, а також осіб з інвалідністю. Необхідні речі надають у спеціально визначених пунктах, розташованих у різних районах столиці.

Пункти видачі працюють у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. Локації включають вулиці Ломоносова, Харківське шосе, Закревського, Курнатовського, Озерну, Цитадельну, Ярославську, Гната Юри, Повітрофлотський проспект та проспект Перемоги.

Додатково отримати підтримку можна через територіальні центри соціального обслуговування. Там надають продукти тривалого зберігання та базові побутові товари. Для цього достатньо особисто звернутися або попередньо узгодити візит телефоном.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається безкоштовно та дозволяє покрити основні потреби у складний період. Програма працює щодня, а для прискорення оформлення радять мати при собі документи, що підтверджують статус отримувача.

Організатори закликають не зволікати зі зверненням, щоб уникнути черг та вчасно отримати необхідну підтримку.

У перспективі планується розширення ініціативи: збільшення кількості пунктів видачі та залучення нових категорій громадян.

Деталі та контакти для отримання допомоги доступні у територіальних центрах соціального обслуговування та на офіційних ресурсах міста.

Джерело: UkrainianCity

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