Подорожчання продуктів у Київській області найбільш відчутне у фруктовому та молочному сегментах.

Подорожчання продуктів у Київській області фіксують у щоденній динаміці споживчого кошика на тлі коливань роздрібних цін у торговельних мережах та змін середніх показників за червень–липень 2026 року, передає Politeka.

Аналітичні дані показують неоднорідний рух вартості харчових товарів. Частина позицій демонструє поступове зростання, інші — різкі коливання залежно від постачання, сезону та попиту.

У м’ясному сегменті свинина грудинка (1 кг) має середню ціну 209,97 грн. Порівняно з червневим рівнем 211,31 грн зафіксовано незначне зниження, однак денні коливання залишаються в межах 199,00–229,00 грн, що відображає нестабільність у мережах.

У фруктовій категорії виноград (1 кг) показує більш виражену динаміку. Середня вартість зросла до 305,73 грн проти 294,61 грн у попередньому місяці. Розкид між магазинами значний — від 269,20 до 349,00 грн, що створює різницю доступності для покупців.

У сегменті молочної продукції сир плавлений «Ферма Дружба» 55% (70 г) демонструє помітні зміни. Поточна середня ціна становить 32,60 грн, тоді як учервні фіксували 25,88 грн. Денні значення коливалися від 22,50 до 33,10 грн, що вказує на різке оновлення прайсів у роздрібних точках.

Подорожчання продуктів у Київській області найбільш відчутне у фруктовому та молочному сегментах, тоді як м’ясна група демонструє стабілізацію з незначними змінами.

Фахівці ринку відзначають, що різниця між торговими мережами та нерівномірність постачання продовжують впливати на структуру споживчих витрат домогосподарств.

Джерело: Мінфін

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