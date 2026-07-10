У цьому контексті гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві залишається частиною ширшої системи підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається благодійним фондом «Армія волонтерів», який працює з різними категоріями внутрішньо переміщених осіб та мешканців постраждалих регіонів, передає Politeka.

Організація зосереджує зусилля на підтримці людей, які опинилися у складних життєвих обставинах після початку повномасштабних бойових дій. Допомога охоплює як базові потреби, так і речі для догляду за дітьми та побутового використання.

Отримати підтримку можуть ВПО, зокрема сім’ї з дітьми різного віку. Для найменших передбачені підгузки, харчування, засоби гігієни та одяг. Для старших дітей — взуття, іграшки, постільні речі та інші необхідні товари.

Окремо допомогу отримують переселенці з територій, де тривають бойові дії або які були тимчасово окуповані після 24 лютого 2022 року. Серед них — жителі Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Мешканці столиці можуть звертатися до державних соціальних установ, які координують інші формати підтримки. У фонді наголошують, що через велику кількість запитів допомога надається одноразово.

Під час подання заявки важливо коректно заповнювати всі поля та вказувати реальні потреби, оскільки недостовірна інформація може стати підставою для відмови.

У цьому контексті гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві залишається частиною ширшої системи підтримки, що охоплює різні соціальні групи та спрямована на оперативне реагування на запити людей.

Додатково заявникам пропонують мобільний застосунок «де Допомога», який інформує про доступні програми підтримки, включно з продуктами, грошовими виплатами, одягом та побутовими речами.

Джерело: Армія волонтерів

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