В этом контексте гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве остается частью более широкой системы поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется благотворительным фондом «Армия волонтеров», который работает с разными категориями внутриперемещенных лиц и жителей пострадавших регионов, передает Politeka.

Организация сосредотачивает усилия на поддержке людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах после начала полномасштабных боевых действий. Помощь охватывает как базовые нужды, так и вещи по уходу за детьми и бытового использования.

Получить поддержку могут ВПЛ, в том числе семьи с детьми всех возрастов. Для самых маленьких предусмотрены подгузники, питание, средства гигиены и одежда. Для старших детей – обувь, игрушки, постельные принадлежности и другие необходимые товары.

Отдельно помощь получают переселенцы с территорий, где продолжаются боевые действия или временно оккупированы после 24 февраля 2022 года. Среди них – жители Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

Жители столицы могут обращаться в государственные социальные учреждения, которые координируют другие форматы поддержки. В фонде отмечают, что из-за большого количества запросов помощь оказывается единовременно.

При подаче заявки важно корректно заполнять все поля и указывать реальные потребности, поскольку недостоверная информация может стать основанием для отказа.

В этом контексте гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве остается частью более широкой системы поддержки, охватывающей разные социальные группы и направленной на оперативное реагирование на запросы людей.

Дополнительно заявителям предлагают мобильное приложение «де Допомога», информирующее о доступных программах поддержки, включая продукты, денежные выплаты, одежду и бытовые вещи.

Источник: Армія волонтерів

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