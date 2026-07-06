Графики отключения света в Киевской области на 7 июля связаны с проведение профилактических работ на объектах энергетической инфраструктуры, пишет Politeka.net.
Графики отключения света в Киевской области на 7 июля вводятся в рамках планового технического обслуживания электросетей. Во время работ энергетики будут проверять состояние оборудования, модернизировать отдельные элементы сети и устранять потенциально опасные участки.
По информации энергетиков, самые длинные ограничения 7 июля запланированы в Переяслави. Здесь работы продлятся с 08:00 до 20:00, а без электроэнергии временно останутся жильцы отдельных домов на улицах:
- Героив Днипра — 16, 30, 30А, 30Б, 32А
- Ищенка Ефрема — 1, 10, 11, 12, 14, 1А/2, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9
- Кооператывна — 32, 34
- Костюка — 30А, 30Б, 30В, 32А, 32Б, 34, 42, 44А, 50, 52
- Лагерна — 29Г
- Лагидна — 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29Б, 29В, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 36/1, 36А, 38, 41, 42, 44, 46
- Ластивкова — 2В
- Лытовська — 10, 16, 18, 2, 4, 6, 8
- Лисова — 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 28-1, 36, 40, 42, 44, 5, 7, 9
- Лозова — 10, 11, 15/а, 19, 2, 23-1, 29, 37, 39/1, 41, 5, 6, 9
- Морська — 13, 15
- Обизна — 16, 19
- Соснова — 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 7, 9
- Стрилецька — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Трубайливська — 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 4, 6, 8
- Шырока — 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 2А, 2Б, 2Г, 5, 6, 7, 8, 9
- пров. Костюка — 2
- пров. Лагидный — 16А, 21, 23, 25, 26, 27
В тот же день плановые ремонтные работы будут проводиться и в селе Гоголив. С 09:00 до 19:00 электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей на улицах:
- Князя Острозького — 0034, 0041
- Л. Украинкы — 5
- Молодыжна — 1, 10, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 17, 18, 19Б, 19В, 2, 20, 21, 22, 22А, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б/н
- Преображенська — 1, 10, 12, 14, 16, 18, 1-А, 1В, 20, 21, 32А, 36, 3В, 3Г, 3-Д, 4, 6, 7, 8, 9
- Прыходько Надии — :0091
- Ромашкы Отамана — 12, 19
- Сотныцька — 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 5, 6, 9
- Сулымы Ивана — 4
- Ярослава Мудрого — 1
Кроме того, масштабные ремонтно-профилактические работы запланированы в селе Шевченкове. Здесь с 09:00 до 19:00 без электроэнергии временно останутся потребители, проживающие по адресу:
- 1-а Кильцева — 10, 14
- 2-а Кильцева — 4А, 7А, 8
- Ангелинои Пашы — 1, 1А, 1Б, 2, 2Б, 3, 3Б, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Довженка Олександра — 1, 2, 3, 5, 7, 9
- Кошового Олега — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 23
- Учытельська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 14
- Хмельныцького Богдана — 2, 4, 4/1, 5, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 39, 40, 48, 49, 51, 52, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 69, 77
- Чубынського Павла — 8
- Шевченка — 1.
Источник: Переяславская территориальная община
Источник: Великодимерский поселковый совет
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