Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 июля в Киеве позволяет жителям планировать свое время.

Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 июля в Киеве свидетельствует, что жителей столицы ожидает чередование солнечных дней, облачности и периодических дождей, а температура воздуха будет колебаться от +21 до +26 градусов, передает издание Politeka.

В понедельник, 6 июля, ночь начнется небольшим дождем, однако утром небо прояснится. Днем воздух прогреется до +23, а вечер останется сухим и комфортным.

Вторник принесет еще более теплую погоду. Столбики термометров поднимутся до +25, осадки не прогнозируются, хотя после обеда ожидается увеличение облачности.

Наиболее неустойчивой ситуация станет в среду. После ясного утра синоптики прогнозируют сильный ливень с грозой, который ближе к вечеру перейдет в обычный дождь. Максимальная температура будет составлять +26.

По данным синоптиков, прогноз погоды на неделю с 6 по 12 июля в Киеве также предусматривает относительно спокойный четверг. День пройдет под сплошной облачностью, однако существенных осадков не ожидается, а воздух прогреется примерно до +21.

В пятницу атмосферный фронт снова принесет дождливую погоду. Осадки будут продолжаться почти весь день, лишь к вечеру их интенсивность уменьшится. Температура составит +23.

Суббота начнется солнечно, но после обеда небо затянут облака. Во второй половине дня возможен небольшой дождь, который усилится ближе к вечеру. Дневной максимум составит +24.

В воскресенье ожидается еще один влажный день. Дождь начнется утром, днем ​​станет интенсивнее, а к вечеру будет постепенно ослабевать. Несмотря на осадки, воздух прогреется до +26 градусов.

По предварительным прогнозам, в течение недели в столице будет преобладать теплая летняя погода без резких температурных колебаний, однако во второй половине периода следует быть готовыми к более частым кратковременным дождям и грозам.

Источник: Синоптик

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: какая новая проблема возникла.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: где еще можно найти убежище.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: кто получит 1500 гривен.