Из-за российских атак на склады ритейлеров отдельные бренды молочной продукции могут временно исчезнуть с полок киевских супермаркетов. В Ассоциации производителей молока рассказали, как изменится ассортимент и насколько вырастут цены.

Подорожание продуктов в Киевской области набирает обороты — на этот раз под ударом оказалась молочная продукция. Из-за атак на распределительные центры крупных ритейлеров логистика доставки в столицу серьезно осложнилась.

О ситуации «Коммерсант Украинский» рассказала заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас. По ее словам, большие склады ритейла пострадали, тогда как небольшие магазины продолжают получать продукцию по альтернативным логистическим схемам.

«У нас есть два канала сбыта. И вот как раз склады крупного ритейла пострадали. При этом маленькие магазинчики, которые немножко по другой схеме обеспечиваются, они и дальше имеют свои поставки», — пояснила Жупинас.

Как изменится ассортимент на полках

Из-за разрушения складов ритейлеры вынуждены перестраивать логистику и работать с большим количеством небольших складов. Это означает, что на полках столичных супермаркетов станет больше продукции местных производителей.

«Мы будем на полках магазинов видеть больше региональных продуктов. Если, например, Киев — здесь будет больше продукции из Яготина, будет больше продукции из Вишневого, будет больше продукции из Белой Церкви», — отметила эксперт.

В то же время бренды, чьи производственные мощности расположены далеко от столицы, могут временно исчезнуть с полок или быть представленными в значительно меньшем объеме.

Насколько подорожает молочная продукция

Увеличение расходов на транспортировку неизбежно отразится на ценах. Ранее ожидалось, что с начала сентября молочная продукция подорожает примерно на 10% — в пределах инфляции. Теперь прогнозы значительно хуже.

«Если раньше мы говорили о том, что уже с начала сентября цены подорожают где-то на размер инфляции, это будет где-то до 10%, то сейчас, к сожалению, это подорожание может быть до 20%», — предупредила Жупинас.

Будет ли дефицит

Несмотря на временные трудности с логистикой, оснований говорить о дефиците молочных продуктов в Украине нет. Перерабатывающие предприятия продолжают работать и даже увеличивают производство продукции длительного хранения — молока, масла, сыра и творога.

«Дефицита молочных продуктов не будет. Это просто временные неудобства, связанные с логистикой», — подчеркнула заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока.

Что делать потребителям

В нынешней ситуации эксперты советуют обращать внимание на продукцию местных производителей — она не только доступнее, но и часто дешевле из-за отсутствия длинных логистических цепочек. Кроме того, стоит рассмотреть продукцию длительного хранения, которой на рынке достаточно.

Главным последствием атак для потребителей может стать не пустая полка, а более высокие цены и изменившийся ассортимент, к которому придется привыкать в ближайшие недели.

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