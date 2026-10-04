Как продлить работу телефона во время блэкаута — вопрос, который осенью становится еще актуальнее, ведь каждый процент заряда может оказаться решающим. Эксперты поделились списком настроек, которые помогут смартфону продержаться без розетки значительно дольше.

Блэкауты расходуют львиную долю бюджета семьи — поэтому стабильная связь на телефоне важна как никогда. Когда свет отключают на часы, даже современный смартфон с ёмким аккумулятором может быстро разрядиться из-за фоновых процессов и избыточной производительности.

Как сообщает издание Фокус со ссылкой на ZDNet, специалисты собрали список из 12 настроек, оптимизация которых позволяет гаджету продержаться дольше без подключения к розетке. Большинство из них бесплатны и занимают несколько минут.

Экран и визуальные эффекты

Дисплей потребляет больше всего энергии. В первую очередь советуют отключить Always-On Display — функцию, показывающую часы на заблокированном тёмном экране. Несмотря на заверения производителей об энергоэффективности, эта опция заметно сажает аккумулятор.

Также стоит включить тёмный режим: на OLED-матрицах чёрные пиксели просто выключаются, что существенно экономит заряд. Не лишним будет снизить частоту обновления экрана с 90 или 120 Гц до стандартных 60 Гц и сократить время автоблокировки дисплея до 15–30 секунд.

Системная оптимизация и связь

Советуют активировать Adaptive Battery («Адаптивное энергопотребление»): система анализирует привычки владельца и ограничивает ресурсы для редко используемых программ. В критической ситуации эффективнее сразу включать режим энергосбережения, который комплексно ограничивает фоновую активность, визуальные эффекты и снижает производительность процессора.

Старые и неиспользуемые аккаунты часто продолжают синхронизироваться в фоне — их стоит удалить. Есть смысл и в ревизии уведомлений, чтобы второстепенные приложения не будили смартфон постоянно. Если Bluetooth, Wi-Fi или GPS сейчас не нужны, беспроводные модули лучше отключить.

Звук и ассистенты

Вибрация и звуки при наборе текста заставляют вибромотор работать постоянно, поэтому отключение тактильной отдачи клавиатуры — простой способ сохранить заряд. Если голосовой помощник не нужен постоянно, стоит деактивировать функцию распознавания команды «Hey Google», чтобы микрофон перестал работать в режиме ожидания.

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