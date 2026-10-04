Як продовжити роботу телефона під час блекауту — питання, яке восени стає ще актуальнішим, адже кожен відсоток заряду може виявитися вирішальним. Експерти поділилися переліком налаштувань, які допоможуть смартфону протриматися без розетки значно довше.

Блекаути витрачають левову частку бюджету родини — тож стабільний зв'язок на телефоні важливий як ніколи. Коли світло вимикають на години, навіть сучасний смартфон із ємним акумулятором може швидко розрядитися через фонові процеси та надмірну продуктивність.

Як повідомляє видання Фокус з посиланням на ZDNet, фахівці зібрали список із 12 налаштувань, оптимізація яких дає змогу гаджету протриматися довше без підключення до розетки. Більшість із них безплатні та займають кілька хвилин.

Екран і візуальні ефекти

Дисплей споживає найбільше енергії. Насамперед радять вимкнути Always-On Display — функцію, що показує годинник на заблокованому темному екрані. Попри запевнення виробників про енергоефективність, ця опція помітно виснажує акумулятор.

Також варто ввімкнути темний режим: на OLED-матрицях чорні пікселі просто вимикаються, що суттєво економить заряд. Не зайвим буде знизити частоту оновлення екрана зі 90 чи 120 Гц до стандартних 60 Гц і скоротити час автоблокування дисплея до 15–30 секунд.

Системна оптимізація та зв'язок

Радять активувати Adaptive Battery («Адаптивне енергоспоживання»): система аналізує звички власника і обмежує ресурси для програм, якими рідко користуються. У критичній ситуації найефективніше одразу вмикати режим енергозбереження, який комплексно обмежує фонову активність, візуальні ефекти та знижує продуктивність процесора.

Старі й невикористовувані акаунти часто продовжують синхронізуватися у фоні — їх варто видалити. Має сенс і ревізія сповіщень, щоб другорядні додатки не будили смартфон постійно. Якщо Bluetooth, Wi-Fi чи GPS зараз не потрібні, бездротові модулі краще вимкнути.

Звук та асистенти

Вібрація і звуки під час набору тексту змушують вібромотор працювати постійно, тож вимкнення тактильної віддачі клавіатури — простий спосіб зберегти заряд. Якщо голосовий помічник не потрібен постійно, варто деактивувати функцію розпізнавання команди «Hey Google», щоб мікрофон перестав працювати в режимі очікування.

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