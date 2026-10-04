Подорожание молочных продуктов в Украине продолжится до конца года — свежая молочная продукция может вырасти в цене на 20–25%. Каких именно товаров это коснется и когда ждать первого повышения, рассказала заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

Цены на продукты в Украине продолжают расти — до конца года молочная продукция может подорожать еще на 20–25%. Об этом в комментарии УНИАН рассказала заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

По ее словам, рост не будет резким, а будет происходить постепенно — в несколько шагов. Первое частичное повышение цен возможно уже в октябре. Далее все будет зависеть от покупательной способности украинцев.

Что именно подорожает

Как пояснила эксперт, наибольший рост коснется свежей молочной продукции — именно она может подорожать на 20–25%. Сыр и сливочное масло подорожают меньше, поскольку резко поднимать их стоимость на внутреннем рынке рискованно: товар просто начнут меньше покупать.

Сливочное масло сейчас активно дорожает по всему миру, однако в Украине за год оно почти не изменилось в цене. Причина — падение цен на мировом рынке, тогда как теперь экспортная стоимость масла уже достигла уровня внутреннего, и его начали активнее продавать в Европу.

Почему цены пойдут вверх

Главный фактор подорожания — дорогое топливо для генераторов во время отключений света. Дизель в Украине уже стоит около 100 гривен за литр — вдвое дороже, чем год назад. По расчетам Ассоциации производителей молока, использование генераторов добавляет к себестоимости каждого литра молока 3–3,5 гривни.

В то же время производство молока в стране сократилось: суммарно — примерно на 12%, а в частном секторе — сразу на 27%. Зато на молочно-товарных фермах оно выросло на 4%. Заводы на 95% работают именно на сырье с ферм, поэтому сокращение частного сектора на цены в магазинах практически не влияет.

Ситуация с торговыми сетями

Отдельная проблема, на которую обратила внимание Жупинас, — задолженность торговых сетей перед перерабатывающими предприятиями за поставленный товар. После обстрелов складов расчеты фактически замерли, и долги только растут. Начальным звеном этой цепочки является фермер: если завод не получит денег за готовую продукцию, он не заплатит фермеру за сырое молоко.

«Цены снижать никто не будет, а вот за счет акций будут какие-то компромиссные варианты», — отметила эксперт в комментарии УНИАН.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Кировоградской области: цены на крупы идут на рекорд.

Также Politeka сообщала, цены на гречку снова резко взлетели: на сколько подорожала крупа и что будет дальше.