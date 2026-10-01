Ціни на овочі в Україні за тиждень змінилися нерівномірно: картопля й огірки подорожчали, а цибуля навпаки втратила в ціні. Про це свідчать гуртові дані, які зібрав аналітичний проєкт EastFruit.

Ціни на овочі та фрукти в Україні за тиждень змінилися по-різному: частина позицій борщового набору подорожчала, а цибуля та низка фруктів, навпаки, стали дешевшими. Такі оптові дані оприлюднили аналітики проєкту EastFruit.

Найпомітніше зростання показала картопля — з 11–13 до 12–14 грн/кг. Це перше подорожчання цього овочу на гуртовому ринку за останній час, зазначають фахівці.

У борщовому наборі також звузився вгору діапазон цін на моркву — з 10–15 до 12–15 грн/кг. Натомість ріпчаста цибуля подешевшала на гривню: тепер її віддають по 11–15 грн/кг проти 12–16 грн/кг тижнем раніше.

Дещо додали в ціні огірки — з 30–55 до 40–60 грн/кг, тоді як помідори лишилися стабільними на рівні 35–45 грн/кг. Збільшився розкид цін на кабачки (30–40 грн/кг замість попередніх 30–35) та баклажани (40–60 грн/кг замість 40–50).

Що сталося з фруктами та баштанними

У фруктово-ягідному сегменті подешевшали груші — з 25–60 до 20–50 грн/кг, і виноград, який тепер торгують у межах 50–100 грн/кг проти 60–120 грн/кг тижнем раніше. Натомість баштанні зросли: кавуни — з 10–12 до 10–15 грн/кг, дині — з 35–50 до 40–50 грн/кг.

Нектарин продають уже по 100–120 грн/кг, хоча тиждень тому ціна коливалася в межах 80–110 грн/кг. А сливи за тиждень подорожчали вдвічі — з 20–40 до 40–80 грн/кг.

Уточнимо: йдеться про гуртові ціни. На полицях магазинів вартість може відрізнятися залежно від націнки, регіону та логістики, тож реальні суми в чеку можуть бути вищими.

Раніше Politeka повідомляла, куди українці можуть поскаржитися на продавців.

Також Politeka повідомляла, ціни на цукор, олію та борошно різко злетіли в Сумській області.