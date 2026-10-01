Національний оператор «Укренерго» анонсував погодинні відключення світла до 8 годин на добу для всіх категорій споживачів в окремих регіонах України.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 1 та 2 жовтня — лише частина масштабних обмежень, які запроваджує національний оператор. «Укренерго» анонсувало погодинні відключення для споживачів в окремих регіонах України, повідомляє Радіо Свобода. Причина — наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Для промисловості та бізнесу оператор анонсував графіки обмеження потужності. Вони діятимуть із 8-ї до 21-ї години, тобто протягом більшої частини робочого дня.

Для всіх категорій побутових споживачів запроваджують графіки погодинних відключень обсягом 0,5 черги. Електроенергії не буде у два проміжки: з 8:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 — сумарно до 8 годин на добу.

Причиною обмежень у компанії називають наслідки російських атак на енергооб'єкти. Уже внаслідок перевантаження обладнання, зумовленого обстрілами, аварійні відключення застосували в частині районів Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей.

Окремо цього ж дня компанія ДТЕК оголосила екстрені відключення в Києві та запровадила графіки на Київщині — також через наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як дізнатися графік для своєї адреси

Точні години знеструмлень для конкретного будинку публікують регіональні оператори систем розподілу — «обленерго» — на власних сайтах та сторінках у соцмережах. «Укренерго» просить споживати електроенергію раціонально: перенести увімкнення бойлерів, пральних машин та інших енергоємних приладів на нічні години й заздалегідь зарядити телефони та павербанки.

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