Подорожчання продуктів у Києві продовжує набирати обертів — за місяць яйця додали в ціні понад 40%, а м'ясо, цукор та олія також завмерли на нових рівнях.

Подорожчання продуктів у Київській області в супермаркетах триває, і найдошкульніше це відчувається в столиці. За даними моніторингу цін порталу «Мінфін», станом на 29 вересня базовий продовольчий кошик помітно подорожчав порівняно із серпнем.

Найбільший стрибок показали курячі яйця. Десяток марки «Квочка» категорії С1 тепер у середньому коштує 81,65 грн, хоча ще в серпні його можна було купити за 57,12 грн. Тобто за місяць ціна зросла майже на 43%.

Схожа ситуація з брендом «Ясенсвіт»: упаковка з десяти яєць С1 подорожчала з 59,49 грн до 84,25 грн, а упаковка з 18 штук — зі 106,95 грн до 134 грн.

М'ясо і ковбаса теж додали в ціні

Курятина дорожчає помірніше, але невпинно. Філе у середньому коштує 231 грн за кілограм (у серпні — 229,26 грн), стегно — 152,33 грн (було 134,82 грн), а гомілка, попри незначне здешевлення до 94,50 грн, лишається на високому рівні. Тушка курятини подорожчала зі 106,87 грн до 117,50 грн за кілограм.

Свинина тримає ціну ще впевненіше: грудинка тепер у середньому 223,30 грн/кг (було 205,75 грн), лопатка — 229,24 грн, а найдорожчий ошийок — 332,33 грн/кг проти 314,38 грн у серпні.

Варена ковбаса також не здешевшала. Кілограм «Алан лікарської» в супермаркетах коштує в середньому 529,48 грн — на 47 грн більше, ніж у серпні (482,63 грн). Пачка «Алан молочної» (400 г) подорожчала з 185,13 грн до 192,98 грн.

Цукор, олія та борошно: що з базовими товарами

Цукор кристалічний подорожчав із 30,22 грн до 35,82 грн за кілограм — це майже на 18,5% більше за один місяць. У столичних мережах цінник коливається від 34,90 грн (Auchan, Metro) до 38,50 грн (Megamarket).

Соняшникова олія рухалася по-різному. «Олейна» (850 мл) подорожчала зі 100,68 грн до 104,66 грн, натомість «Щедрий Дар» навіть трохи здешевшав — зі 100,07 грн до 96,30 грн.

Борошно «Хуторок» залишається стабільним: кілограмова пачка подорожчала лише з 35,88 грн до 36,72 грн, а двокілограмова — з 70,96 грн до 72,64 грн.

Де найдешевше купувати

Відстеження цін у мережах показує, що різниця між магазинами може сягати 10–15%. Наприклад, яйця «Квочка» у Novus коштують 78,99 грн, тоді як в Auchan — 84,30 грн. Куряче філе в Auchan вдається знайти за 199 грн, а в Megamarket — уже за 255 грн. Тож перед покупкою варто порівнювати ціни, адже навіть на одній полиці різних мереж вартість суттєво відрізняється.

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