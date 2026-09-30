Сам факт одруження з жінкою, яка має другу групу інвалідності через онкологію, не дає військовому права миттєво повернутися зі служби. Юрист пояснив, який документ насправді потрібен і яких помилок уникати.

Питання демобілізації через хвору дружину досі породжує чимало міфів серед військових та їхніх родин. Найпоширеніший з них — ніби сама наявність у дружини другої групи інвалідності через онкологічне захворювання автоматично повертає бійця додому. Насправді закон вимагає значно більше, ніж просто групу.

Адвокат Юрій Айвазян наголошує: онкологічний діагноз тут не замінює висновок лікарів. Закон «Про військовий обов'язок і військову службу» у такій ситуації вимагає не просто наявності групи інвалідності, а офіційного медичного підтвердження того, що людина потребує постійного стороннього догляду.

Яка довідка насправді потрібна

Для звільнення чоловіка зі служби дружина має отримати відповідну довідку від ЛКК або МСЕК про необхідність постійного стороннього догляду. Саме цей документ є ключовим, а не сам факт встановлення групи інвалідності.

Окремо юрист застерігає щодо третьої групи інвалідності — там правила інакші. Для третьої групи онкологічний діагноз уже виступає окремим самостійним підґрунтям для демобілізації, тож логіка документів відрізняється.

Родичі не завадять

Ще один поширений міф стосується інших членів родини. Багато хто вважає, що наявність повнолітньої працездатної доньки, брата чи сестри автоматично блокує звільнення військовослужбовця.

За словами адвоката, таке правило діє лише тоді, коли боєць звільняється за доглядом за батьками. Якщо ж ідеться про дружину з першою або другою групою інвалідності, жодних вимог щодо відсутності інших родичів у законодавстві взагалі немає. Військова частина не має права вимагати довідки про те, що донька чи брат не здатні допомагати хворій жінці.

Що робити, якщо догляд уже оформили інші

Право на демобілізацію зберігається навіть тоді, коли соціальний догляд за жінкою вже офіційно взяв на себе хтось інший. Якщо, приміром, донька вже отримує державну компенсацію за опіку над матір'ю, це не перекреслює право її чоловіка повернутися зі служби.

Згідно з інструкціями Міноборони, військовому не потрібно приносити акти про відсутність інших «доглядальників» чи доводити свою виняткову роль. На практиці командири іноді відмовляють у звільненні, маніпулюючи тим, що «необхідності» в догляді саме чоловіком немає. Однак суди в таких спорах регулярно стають на бік військовослужбовців і визнають вимоги частин неправомірними.

Як правильно оформити звільнення

Щоб процес пройшов успішно, варто дотримуватися чіткої послідовності бюрократичних дій. Насамперед шлюб має бути зареєстрований офіційно. Після реєстрації військовий повинен надати свідоцтво про шлюб своєму командуванню, щоб оновити облікові дані про сімейний стан.

Лише після цього можна подавати фінальний рапорт на звільнення. До нього обов'язково додаються копія свідоцтва про шлюб, документ про встановлення другої групи інвалідності та найголовніший документ — медичний висновок про необхідність постійного догляду.

Матеріал ґрунтується на роз'ясненнях адвоката Юрія Айвазяна, які передає Новини.LIVE.