Пенсійний фонд пояснив механізм відстроченого виходу на пенсію: тим, хто в 60 років свідомо продовжує працювати, виплату збільшують на 0,5–0,75% за кожен місяць відстрочки, що дає до +55%.

Пенсію в Україні можна збільшити майже на 55% — у Пенсійному фонді пояснили, як це зробити без додаткових платежів, скориставшись правом на відстрочений вихід на заслужений відпочинок.

Про механізм пізнішого оформлення виплат розповіли в Пенсійному фонді України (ПФУ), пише Новини.LIVE з посиланням на інформацію одного з управлінь фонду. Йдеться про фінансові стимули для тих, хто досяг 60 років, має необхідний страховий стаж, але свідомо не поспішає звертатися по пенсію.

Як працює відстрочка пенсії

Право на збільшену виплату закріплене в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Якщо після досягнення 60 років людина вирішила працювати далі й оформити пенсію за віком пізніше, її призначать уже з урахуванням стажу, накопиченого на дату звернення.

Скільки додадуть за кожен рік відстрочки

Розмір доплати залежить від того, наскільки людина відклала оформлення пенсії. Якщо відстрочка становить до п'яти років, виплата щомісяця зростає на 0,5%. Якщо пенсію оформлюють більш ніж на п'ять років пізніше, доплата стає вищою — 0,75% на місяць.

один рік відстрочки — +6% до пенсії;

два роки — +12%;

шість років, тобто 72 повні місяці, — +54%, майже 55%.

Що важливо знати тим, хто працює після 60

У ПФУ наголошують: про бажання працювати далі й не оформлювати пенсію потрібно заздалегідь повідомити фонд — особливо якщо трудова книжка оцифрована. Інакше виплату призначать автоматично.

"Якщо особа не повідомила про таке бажання, а в Реєстрі застрахованих осіб є інформація про весь її страховий стаж (оцифрована паперова трудова книжка), пенсію призначать автоматично з наступного дня після досягнення пенсійного віку", — пояснили в ПФУ.

Якщо ж людина продовжує працювати, не звертається із заявою, а паперову трудову книжку не оцифровано, автоматично вважатимуть, що вона обрала пенсію "з відстрочкою".

Як оформити відстрочку

Щоб скористатися підвищенням, зверніться до Пенсійного фонду — особисто в сервісному центрі або через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ. Доплату нараховують лише за повні відпрацьовані місяці: за неповний місяць страхового стажу нарахувань не буде. Тож кожен має самостійно зважити, чи вигідна йому відстрочка.

Пам'ятайте: розмір пенсії передусім залежить від офіційної зарплати та страхового стажу, а відстрочка — це додатковий інструмент збільшення виплати, а не заміна достатнього стажу.

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