Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 30 вересня по 6 жовтня показує спокійний тиждень без різких перепадів: максимум удень становитиме +17°, а мінімум — +15°, і лише у вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують можливі опади.

Минулого тижня погода в Київській області різко змінювалася, проте новий прогноз на період з 30 вересня по 6 жовтня показує, що синоптики очікують спокійнішу погоду з невеликим перепадом денних температур усього у 2 градуси.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денна температура повітря у Київській області коливатиметься від +15° до +17°, а нічна — від +7° до +10°.

У середу, 30 вересня, повітря вдень прогріється до +17°, а вночі охолоне до +8°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

Четвер, 1 жовтня, принесе таку ж температуру — вдень +17°, вночі +8°. Хмарність залишиться малою, дощу не буде.

У п’ятницю, 2 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +15° удень і +7° вночі. Хмарність очікується мінлива, без опадів.

Субота, 3 жовтня, збереже ті самі показники — +15° вдень та +7° вночі, хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У неділю, 4 жовтня, температура трохи підніметься — до +16° удень, а вночі становитиме +10°. Небо буде хмарним з проясненнями, дощу не передбачається.

Понеділок, 5 жовтня, порадує денною температурою +17° та нічною +10°. Хмарність залишиться з проясненнями, опадів не буде.

Завершить тиждень вівторок, 6 жовтня, коли вдень очікується +16°, а вночі +10°. Небо буде малохмарним, але синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 30 вересня, з денним максимумом +17°, а найпрохолодніше буде у п’ятницю та суботу, 2 і 3 жовтня, коли температура вдень триматиметься на позначці +15°. Перепад температур за тиждень становить лише 2°, а єдиний день з можливими опадами — вівторок, 6 жовтня.

Оскільки різких перепадів температури не очікується, кардинально змінювати гардероб протягом тижня не доведеться, проте у вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують можливі опади, тож варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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