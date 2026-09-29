Чоловіки, які самотужки виховали п'ятьох і більше дітей, мають право на щомісячну доплату до пенсії — розповідаємо, скільки вона становить та як її оформити.

Пенсія в Україні може бути набагато більшою за мінімальну — головне знати про всі належні надбавки. Чимало українських пенсіонерів навіть не здогадуються, що мають право на додаткові виплати, передбачені законом. Зокрема, чоловіки віком від 60 років можуть оформити щомісячну доплату до пенсії за особливі заслуги перед Україною — якщо вони самотужки виховали п'ятьох і більше власних або офіційно усиновлених дітей.

Про те, хто саме має право на таку виплату і скільки вона становить, роз'яснили у Пенсійному фонді України. Сума залежить від кількості дітей і розраховується у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Хто з чоловіків має право на доплату

Головна умова для чоловіків — підтверджений факт самостійного виховання дітей. Це право виникає тоді, коли мати дітей померла або була позбавлена батьківських прав. Додаткові кошти призначаються батькам, які виховували п'ятьох або більше дітей щонайменше до шестирічного віку.

Доплата належить чоловікам-одинакам, які підіймали дітей власноруч без участі матері. Нарахування виплати не відбувається автоматично — її потрібно оформити в територіальному органі ПФУ.

Скільки грошей можна отримати

Розмір доплати залежить від кількості вихованих дітей. У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень, а надбавку рахують у відсотках від цієї суми:

5 дітей — 35% прожиткового мінімуму, тобто близько 908 грн;

6 дітей — 36%, близько 934 грн;

7 дітей — 37%, близько 960 грн;

8 дітей — 38%, близько 986 грн;

9 дітей — 39%, близько 1 012 грн;

10 і більше дітей — 40%, близько 1 038 грн.

Отже, батько-одинак із дев'ятьма і більше дітьми може розраховувати на доплату, що перевищує 1 000 гривень щомісяця. Розміри виплат аналогічні тим, які передбачені для багатодітних матерів.

Як оформити доплату

Щоб отримати гроші, пенсіонеру необхідно особисто звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України та подати заяву разом із пакетом документів. До нього входять:

свідоцтва про народження всіх дітей;

документи, що підтверджують факт виховання дітей батьком;

офіційне підтвердження причин, через які мати не брала участі у вихованні — свідоцтво про смерть або рішення суду про позбавлення батьківських прав.

Одного лише факту виховання п'ятьох або більше дітей для призначення виплат недостатньо. Вирішальним є саме документальне підтвердження дотримання всіх визначених законом умов, тож варто заздалегідь зібрати повний пакет документів.

Як повідомляла Politeka, у ПФУ розповіли, коли вигідно перейти з пенсії по інвалідності на виплати за віком.

Раніше Politeka повідомляла, чи зростуть виплати до 6 000 гривень.