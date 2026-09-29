У "Резерв+" немає офіційної схеми зелених, жовтих і червоних статусів, яку поширюють у мережі — червона стрічка справді може сигналізувати про порушення, але вона не означає автоматичної передачі штрафу виконавцям.

Мобілізація в Україні та статус в "Резерв+" знову стали темою суперечок — у соцмережах ширяться публікації про нібито нові кольорові статуси в застосунку, проте офіційної системи з такою "розшифровкою" не існує.

За даними видання Kadroland, у мережі поширювали схему, за якою зелений колір нібито означає відсутність порушень, жовтий — зафіксоване порушення та можливість сплатити штраф зі знижкою 50%, а червоний — передачу штрафу до Державної виконавчої служби і можливе блокування рахунків. Редакція звернулася до бота "Резерв+", і той не підтвердив таку систему.

Що каже законодавство

Адвокат Олексій Мендрух радить орієнтуватися не на повідомлення із соцмереж, а на нормативні документи. Він звернув увагу на постанову Кабінету Міністрів №879, якою врегульовано функціонування електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Саме через цей функціонал і працює "Резерв+".

"І як ми розуміємо, у нас тут не написано про всі ці статуси — 'жовтий', 'червоний' чи ще якийсь. Тобто це те, що я почув в інтернеті та хочу спростувати", — зазначив юрист.

Які кольори є насправді

За словами Мендруха, кольорові елементи в застосунку справді існують, але їхнє значення інше. Коли все гаразд і документ оновлений, світиться коричнева стрічка з датою формування військово-облікового документа. При порушенні правил обліку з'являється червона стрічка, а жовтий колір пов'язаний виключно з оновленням застосунку, а не з рівнем порушення.

"Зеленого статусу взагалі ніхто ніде не бачив", — наголосив адвокат, назвавши поширювану схему "нісенітницею" та "абсолютно нічим не підтвердженою інформацією".

Що означає червона стрічка та чи буде блокування рахунків

Червона стрічка означає, що ТЦК та СП зафіксував порушення правил військового обліку і звернувся до Національної поліції щодо доставлення особи для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Причинами можуть бути неявка за повісткою, непостановка на облік за новою адресою чи місцем перебування (зокрема як ВПО), непроходження або відмова від проходження ВЛК.

Водночас червона стрічка сама по собі не підтверджує, що штраф уже передали до ДВС або відкрили виконавче провадження — і тим більше не означає арешт рахунків.

Як перевірити штраф у застосунку

Інформацію про наявність штрафу потрібно перевіряти в розділі "Штрафи" в застосунку, через меню "Сервіси" → "Штрафи", де можна відкрити конкретне порушення. Окремо юрист застерігає від сторонніх копій застосунку — користуючись ними, можна натрапити на шахрайство.

У реєстрі "Оберіг", який відображається в "Резерв+", справді є статуси військового обліку: "Виключено з обліку", "Знято з обліку", "Не на обліку", а для статусу "На обліку" — категорія призовника, військовозобов'язаного чи резервіста.

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