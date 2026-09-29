Подорожчання м'яса в Україні очікують до кінця 2026 року — науковці Інституту аграрної економіки прогнозують, що курятина може додати в ціні до 9%. При цьому зараз більшість видів птиці, навпаки, подешевшали порівняно з минулим роком.

Подорожчання продуктів в Україні триває, і цього разу експерти попереджають про подорожчання м'яса — зокрема курятини до кінця 2026 року.

Як повідомляє AgroNews з посиланням на коментар провідної наукової співробітниці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Наталії Копитець, до кінця року курятина може подорожчати до 9%. Водночас зараз ситуація протилежна — більшість видів птиці за рік подешевшали.

Як змінилися ціни на курятину за рік

Курячі стегна подешевшали на 3,4% — до 147,33 грн/кг, тушка — на 5,4%, до 114,25 грн/кг, а гомілки одразу на 14,1%, до 94,5 грн/кг. Зросла в ціні лише філейна частина, яка за рік додала 2,1% і нині коштує 244,67 грн/кг.

Чому восени курятина дешевшає

Визначальним чинником ціни восени експертка називає вартість зерна та врожай, адже корми становлять близько 70% собівартості. Крім того, в цей період і птахофабрики, і приватні господарства забивають вирощену птицю, тож пропозиція в торговельних мережах збільшується і перевищує попит, що тягне ціни вниз.

Що штовхатиме ціни вгору

Традиційно помітне зростання цін на яловичину, свинину та м'ясо птиці спостерігається напередодні новорічних і великодніх свят. На вартість також впливають купівельна спроможність українців, ціни на корми, ветеринарні препарати, енергоносії та пальне, обсяги імпорту м'яса птиці, а також поширення пташиного грипу.

Додатковий тиск створює подорожчання пального: за даними керівника аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, дизель за рік подорожчав майже на 70% — з 55,94 до 94,94 грн/л, а бензин А-95 на 43,9%, з 58,81 до 84,58 грн/л.

Серйозним ризиком лишається й війна: атаки на виробничі та складські потужності, а також удари по енергетиці здатні скоротити виробництво. За словами Копитець, відсутність електроенергії порушує інкубацію яєць, через що не вдається отримати добових курчат-бройлерів і гине молодняк.

Попри виклики, птахівництво відновлюється: загалом в Україні налічують 216,5 млн голів птиці, що на 1% більше, ніж торік. У 2025 році виробили 1404,7 тис. т м'яса птиці в забійній вазі — на 2,3% більше за довоєнний 2021 рік.

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