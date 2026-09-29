Уряд зберіг пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня — фактично до кінця опалювального сезону.

Ціна на газ для населення в Україні залишається без змін — Кабінет міністрів продовжив дію пільгового тарифу до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Про це 28 вересня повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає «Інформатор».

Рішення уряду зафіксувало ціни на газ і для населення, і для виробників тепла. Як написав прем'єр у власному Telegram-каналі, збереження пільгових цін діятиме до завершення нинішнього опалювального сезону. Рішення ухвалили в умовах мораторію на підвищення тарифів, який парламент запровадив на час воєнного стану.

«Уряд разом з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливого і прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто справді її потребує», — написав Сергій Корецький. Він додав, що рішення ухвалене на виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами.

Оплата газопостачання для 98% домогосподарств лишається зафіксованою щонайменше до 30 квітня. Ціни на газ зараз — один із небагатьох комунальних платежів, які не зростають попри загальне подорожчання. Паралельно уряд працює над довгостроковою реформою тарифоутворення, яка має зробити систему прозорішою та посилити підтримку найуразливіших споживачів.

Що зміниться для споживачів

Навіть за фіксованої ціни на газ українцям варто звернути увагу на технічні зміни в оплаті. З 1 жовтня змінюється формат квитанцій: оператори газорозподілу переходять на єдиний шаблон НКРЕКП, який об'єднує постачання й розподіл в один рахунок.

Змінилися і правила передавання показань лічильників — пріоритет віддали цифровим методам. За несвоєчасну передачу даних споживачеві можуть нарахувати борг за середніми показниками, тож показники варто передавати вчасно, навіть якщо сам тариф незмінний.

Додатково Кабмін знизив тариф на газ для виробників електроенергії в прифронтових регіонах. Для них запровадили спеціальну пільгову ціну, щоб гарантувати стабільну роботу енергосистеми протягом опалювального сезону.

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