Мобілізація в Україні: з 18 жовтня змінюються критерії бронювання працівників аграрного сектору — вимоги до площі землі та доходу суттєво послаблюють.

Бронювання та відстрочки від мобілізації в Україні знову змінюються: з 18 жовтня набудуть чинності нові критерії визначення критично важливих підприємств аграрного сектору. Як повідомляє ТСН, відповідний наказ Мінагрополітики від 2 вересня зареєстрували в Мін'юсті під №1210/46604.

Ключова зміна — послаблення вимог. Мінімальну площу оброблюваних земель знизили вп'ятеро — з 1000 до 200 гектарів, а поріг річного чистого доходу від продажу продукції урізали вдвічі — з 40 до 20 мільйонів гривень. Для отримання статусу критичного об'єкта тепер достатньо відповідати щонайменше двом критеріям із трьох.

Хто зможе забронювати працівників за новими правилами

Щоб агропідприємство визнали критично важливим, потрібно підтвердити від 200 га угідь в обробітку, або від 50 га багаторічних насаджень, або річний дохід щонайменше 20 млн грн. Другий критерій — робота за відповідними КВЕДами: вирощування, перероблення, збут, виробництво харчових продуктів, добрив, пестицидів, ветпрепаратів та сільгосптехніки. Третій — перебування підприємства у сфері управління Мінагрополітики.

Зміни охопили також лісове та рибне господарство, меліорацію і геодезію. Лісове підприємство отримає статус за наявності від 2500 га лісових земель у постійному користуванні, або за штату від 10 працівників і річного виторгу від 10 млн грн. У рибництві орієнтуються на використання від 60% лімітів водних біоресурсів або виробництво рибної продукції від 10 тонн.

Коли та як подавати документи

Алгоритм подачі документів не зміниться — процес і надалі відбуватиметься через Державний аграрний реєстр (ДАР). Але з 17 жовтня опрацюванням заявок замість Мінекономіки займатимуться фахівці Мінагрополітики, а з 10 до 18 жовтня можлива технічна пауза в прийомі заявок.

Аграріям радять перевірити строки дії чинного статусу критичності. Якщо він вичерпується в жовтні або на початку листопада, документи варто подати до 9 жовтня включно. Якщо ж статус завершується в другій половині листопада чи пізніше — заявку подають уже після 17 жовтня за оновленою процедурою.

Заброньований працівник отримує відстрочку від мобілізації з моменту внесення відомостей, однак це не скасовує вже надіслані повістки. Нагадаємо: з травня діє зарплатний поріг для бронювання на рівні трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн, який у 2027 році може зрости приблизно до 28 638 грн.

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