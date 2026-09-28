Vodafone з 15 вересня 2026 року закрив чинну лінійку тарифних планів для IoT-рішень: нові клієнти більше не зможуть підключити старі пакети. Водночас абонентів, які вже користуються цими тарифами, зміни не зачеплять.

Тарифи Київстар, Vodafone та lifecell цієї осені переглядали не раз. Для нових клієнтів це означає, що підключити старі пакети або перейти на них більше не можна буде. Натомість оператор планує запропонувати оновлену лінійку тарифів, розраховану на різні сценарії використання пристроїв.

Скільки коштують чинні IoT-тарифи

Нині лінійка Vodafone IoT налічує шість тарифних планів. Їхня вартість залежить від обсягу послуг і становить від 24 до 500 гривень на місяць. Станом на 10 вересня ціни були такими:

IoT Start — 24 гривні;

IoT L — 35 гривень;

IoT Pro — 50 гривень;

IoT Max — 100 гривень;

IoT Streaming — 250 гривень;

IoT Unlim — 500 гривень.

Для нових корпоративних клієнтів — ФОПів та юридичних осіб — зараз передбачена знижка 50% на 12 місяців.

Що таке IoT-тарифи

IoT — це технологія, за якої різні пристрої автоматично обмінюються даними через мережу. На відміну від звичайного мобільного тарифу для смартфона, IoT-рішення призначені переважно не для людей, а для техніки та обладнання. Такі SIM-картки використовують у GPS-трекерах, «розумних» лічильниках води, газу й електроенергії, POS-терміналах, датчиках температури, охоронних системах і протипожежних сигналізаціях.

Особливість таких тарифів у тому, що пристрою зазвичай не потрібен великий пакет мобільного інтернету. Наприклад, датчику достатньо регулярно передавати невеликий обсяг інформації про температуру чи стан обладнання. Тому IoT-тарифи зазвичай дешевші за стандартні мобільні пакети: клієнт платить лише за той обсяг послуг, який справді потрібен пристрою.

Кого зміни не торкнуться

Клієнтам, які вже користуються нинішніми IoT-тарифами, переходити на нові умови не потрібно — їх і надалі обслуговуватимуть за стандартними умовами. Нові тарифи включатимуть пакети для роботи в Україні та в міжнародному роумінгу, а також рішення як для обладнання з невеликими обсягами передачі даних, так і для пристроїв, що потребують значних обсягів інтернету.

Як платити менше за тариф Vodafone

Окремо оператор пропонує знижки тим, хто переносить мобільний номер у мережу. У такому разі абонентська плата на тарифі Flex Go становитиме 280 гривень замість 420, на Flex Top — 350 замість 550, а на Flex Top (контракт) — 350 замість 450. Для нових абонентів тариф ULTRA коштує 510 гривень на місяць замість 700, а ULTRA VIP — 1 100 замість 1 500 гривень.

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