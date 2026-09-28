Vodafone с 15 сентября 2026 г. закрыл действующую линейку тарифных планов для IoT-решений: новые клиенты больше не смогут подключить старые пакеты. В то же время абонентов, уже пользующихся этими тарифами, изменения не коснутся.

Тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell этой осенью пересматривали не раз. Для новых клиентов это означает, что подключить старые пакеты или перейти на них больше нельзя будет. Вместо этого оператор планирует предложить обновленную линейку тарифов, рассчитанную на разные сценарии использования устройств.

Сколько стоят действующие IoT-тарифы

Сейчас линейка Vodafone IoT насчитывает шесть тарифных планов. Их стоимость зависит от объема услуг и составляет от 24 до 500 гривен в месяц. По состоянию на 10 сентября цены были такими:

IoT Start — 24 гривни;

IoT L — 35 гривень;

IoT Pro — 50 гривень;

IoT Max — 100 гривень;

IoT Streaming — 250 гривень;

IoT Unlim — 500 гривень.

Для новых корпоративных клиентов — ФОПов и юридических лиц — сейчас предусмотрена скидка 50% на 12 месяцев.

Что такое IoT-тарифы

IoT — это технология, при которой различные устройства автоматически обмениваются данными через сеть. В отличие от обычного мобильного тарифа для смартфона, IoT-решения предназначены в основном не для людей, а для техники и оборудования. Такие SIM-карты используют в GPS-трекерах, «умных» счетчиках воды, газа и электроэнергии, POS-терминалах, датчиках температуры, охранных системах и противопожарных сигнализациях.

Особенность таких тарифов в том, что устройству обычно не нужен большой пакет мобильного интернета. Например, датчику достаточно регулярно передавать небольшой объем информации о температуре или состоянии оборудования. Поэтому IoT-тарифы обычно дешевле стандартных мобильных пакетов: клиент платит только за тот объем услуг, который действительно нужен устройству.

Кого изменения не коснутся

Клиентам, которые уже пользуются нынешними IoT-тарифами, переходить на новые условия не нужно — их и дальше будут обслуживать на стандартных условиях. Новые тарифы будут включать пакеты для работы в Украине и в международном роуминге, а также решения как для оборудования с небольшими объемами передачи данных, так и для устройств, которым нужны значительные объемы интернета.

Как платить меньше за тариф Vodafone

Отдельно оператор предлагает скидки тем, кто переносит мобильный номер в сеть. В таком случае абонентская плата на тарифе Flex Go составит 280 гривен вместо 420, на Flex Top — 350 вместо 550, а на Flex Top (контракт) — 350 вместо 450. Для новых абонентов тариф ULTRA стоит 510 гривен в месяц вместо 700, а ULTRA VIP — 1 100 вместо 1 500 гривен.

Ранее Politeka сообщала, тарифы Киевстар, Lifecell и Vodafone: операторы объяснили, вырастут ли цены из-за ударов РФ.

Также Politeka сообщала, подорожание мобильной связи в Украине: какие дешевые тарифы исчезнут с рынка.