Власник провайдера UTELS Олександр Полюдов прогнозує суттєве подорожчання домашнього інтернету: дешевих пакетів по 300–350 гривень на ринку більше не буде. Тарифи на мобільний звʼязок в Україні вже давно перевищили 400 гривень.

Тарифи на мобільний звʼязок в Україні продовжать зростати — тепер суттєвого подорожчання прогнозують і для домашнього інтернету. Власник провайдера UTELS Олександр Полюдов заявив, що дешевих пакетів по 300–350 гривень на ринку більше не буде.

Про майбутнє зростання цін Полюдов розповів виданню dev.ua. За його словами, компанії, які забезпечують стабільну роботу мереж, резерв живлення та резерв каналів звʼязку, більше не можуть продавати інтернет за 300–350 гривень на місяць.

Слід очікувати збільшення вартості послуг інтернету. Провайдери, які забезпечують постійну роботу мереж, резерв живлення та резерв каналів звʼязку, не можуть надалі надавати інтернет за 300–350 гривень. Буде суттєве підвищення цін

Провайдер також зазначив, що оператори, які не адаптують свої мережі до нинішніх умов і далі демпінгуватимуть ціною, ризикують узагалі зникнути з ринку. Через це перехід абонентів до стійкіших провайдерів може зайняти більше часу — зокрема через черги на підключення.

Чому інтернет дорожчає

Причини подорожчання домашнього інтернету ті самі, що й у випадку з мобільним звʼязком. UTELS називає кілька ключових факторів:

відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів;

закупівля резервних джерел живлення та акумуляторів;

підтримання стабільної роботи каналів звʼязку під час відключень світла;

модернізація мереж, які будувалися без урахування воєнних реалій.

Водночас ринок інтернету фактично повторює шлях мобільних операторів, які роками поступово підвищували вартість пакетів. Тарифи на мобільний звʼязок в Україні вже давно перевищили позначку у 400 гривень, тоді як домашній інтернет досі залишався помітно дешевшим.

Що це означає для абонентів

Прогноз про подорожчання пролунав на тлі збоїв зі звʼязком у столиці: через російську атаку в Києві постраждав дата-центр, і проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про пошкодження інфраструктури або збої повідомляли «Паутина», UTELS, KyivLink та Crazy Network.

Абонентам, які хочуть зафіксувати нинішню ціну, варто заздалегідь уточнити у свого провайдера умови тарифу та можливість підключення на довший період. Також доцільно мати запасний канал звʼязку: за умов постійних атак залишитися без інтернету на кілька днів цілком реально.

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