Із 1 вересня 2026 року в українських школах діють нові правила безпеки й доступу. Вільний вхід батьків замінили на чіткий пропускний режим: тепер потрапити до закладу можна лише з дозволу адміністрації.

Зміни в українських школах тривають: із 1 вересня 2026 року в закладах загальної середньої освіти оновили правила безпеки. Вільний доступ до приміщень замінили на чіткі правила пропуску, тому тепер батьки потраплять до школи лише з дозволу адміністрації, а частину приміщень закриють для учнівства.

Нові правила допуску стосуються прав батьків і обов'язків шкільних адміністрацій, тож роз'яснення дав юрист і науковий співробітник навчально-наукового інституту «Академія вчительства» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Володимир Божинський у коментарі для «Вчися.Медіа». Він пояснив, як школи затверджують власні правила, чи можуть батьки вільно заходити до закладу, хто контролює вхід і що робити під час повітряної тривоги.

Що затвердило МОН

Ще в лютому 2026 року Міністерство освіти і науки затвердило Типові правила доступу та перебування учасників освітнього процесу й інших осіб на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти. Документ набрав чинності 17 квітня 2026 року і є обов'язковим для виконання в усіх школах. Водночас він не є документом прямої дії для конкретної школи: це база, на основі якої кожен заклад розробляє власні правила.

Алгоритм затвердження такий: адміністрація розробляє проєкт, його схвалюють загальні збори або конференція колективу, потім документ погоджує управління чи департамент освіти, і лише після цього директор або директорка затверджує його наказом. Копію правил обов'язково розміщують перед пунктом пропуску, а повний текст публікують на офіційному сайті школи.

Чи можуть батьки вільно заходити до школи

Батьки та інші законні представники учнів не втрачають права відвідувати школу. Однак тепер візит має бути узгоджений із керівником закладу, його заступником або іншою уповноваженою особою. Це може бути й усна домовленість, наприклад із класним керівником, який попередить охорону. А от «просто зайти на хвилинку» без попередження більше не можна — школа не може наказом повністю заборонити вхід батькам, бо це порушує право на виховання та спілкування з дитиною.

Відвідувачам заборонено втручатися в освітній процес, відволікати вчителів і учнів, а також самостійно заходити до кабінетів чи спортзалів. Для очікування дітей школи мають облаштувати «зони очікування» — найчастіше це хол біля входу. Ходити школою поза цією зоною заборонено, за це охорона може вимагати покинути заклад або викликати поліцію.

Кого можуть не пустити та як працює охорона

Типові правила МОН забороняють пропуск на територію закладу осіб з явними ознаками алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння. Для відмови не потрібен медичний висновок — достатньо зовнішніх ознак: нестійка хода, запах алкоголю, неадекватна поведінка. Якщо ж ознаки сп'яніння виявлять в учня, його не мають права виганяти на вулицю: дитина перебуватиме в безпечному приміщенні під наглядом педагога або офіцера безпеки, поки не приїдуть батьки чи поліція.

Також до школи не пускають із тваринами — виняток лише для собак-поводирів, які супроводжують людей з інвалідністю. Підставою для відмови є наявність небезпечних предметів і речовин. Під час надзвичайних ситуацій або карантину керівник може тимчасово обмежити вхід для всіх, окрім службових осіб — ДСНС, швидкої, аварійних служб і поліції, яких пропускають за посвідченнями.

На вході встановлюють металодетектори: через них проходять працівники, відвідувачі та учні 5–11 класів, а учнів початкової школи не перевіряють. Відмова пройти через рамку означає недопуск до школи. Камери відеоспостереження встановлюють на входах, у коридорах, спортзалах і біля укриттів, записи зберігають щонайменше 30 діб, а от у вбиральнях і роздягальнях камери заборонені. На вході відвідувачі пред'являють документ, що посвідчує особу, — зокрема й електронний у «Дії».

Що робити під час повітряної тривоги

Найбільше непорозумінь виникає під час сигналу «Повітряна тривога». Законодавство про цивільний захист вимагає, щоб усі учасники освітнього процесу перебували в укритті до відбою. Водночас батьки можуть особисто прибути до укриття і вимагати передати їм дитину — школа не є режимним об'єктом і не має права силоміць утримувати дитину.

Юридичним компромісом є формальний механізм передачі ризиків: якщо батько чи мати наполягає на тому, щоб забрати дитину з укриття, він або вона має фізично прибути до закладу, написати заяву, у якій зафіксувати дату й точний час, коли забирає дитину, та зазначити, що бере на себе відповідальність за її життя і здоров'я під час дії сигналу повітряної тривоги.

Які предмети заборонено приносити та яка відповідальність

До школи заборонено приносити вогнепальну та пневматичну зброю, боєприпаси, реалістичні іграшкові пістолети чи автомати, холодну зброю, засоби самозахисту (електрошокери, газові та перцеві балончики), піротехніку й легкозаймисті речовини, а також алкоголь, тютюн, вейпи та енергетичні напої. Якщо на вході є стаціонарний пункт пропуску, школа зобов'язана облаштувати камери схову, де відвідувачі можуть залишити заборонені предмети.

Директори та посадові особи, відповідальні за безпеку, несуть відповідальність за життя і здоров'я учасників освітнього процесу. Ігнорування вимог щодо пропускного режиму, що призвело до шкоди, можуть кваліфікувати як службову недбалість (стаття 367 КК України). За частиною першою загрожує штраф, виправні роботи до двох років або обмеження волі до трьох років, а якщо недбалість спричинила тяжкі наслідки — позбавлення волі від двох до п'яти років, а за певних обставин — до восьми років.

Куди скаржитися, якщо школа порушує правила доступу

У разі конфлікту щодо режиму доступу батьки мають право звернутися з офіційною скаргою до Служби освітнього омбудсмена України. Скаргу подають у письмовій або електронній формі з моменту виявлення порушення прав — анонімні звернення не розглядають. Спори щодо участі батьків у вихованні дітей також можуть вирішувати за участю органів опіки та піклування або безпосередньо в суді.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання на Черкащині: зелень, крупи і товари для школи різко зросли в ціні.