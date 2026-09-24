У 2026 році, щоб вийти на пенсію у 63 роки, потрібно мати щонайменше 23 роки страхового стажу. Нормативи поетапно підвищують до 2028 року.

Пенсія у 60 років: який стаж вимагатимуть від українців уже у 2027 році — вимоги до страхового стажу в Україні поступово посилюються, і це стосується всіх, хто планує вийти на заслужений відпочинок найближчими роками.

У Пенсійному фонді України нагадали: у 2026 році громадянам, яким виповнюється 63 роки, для оформлення виплат потрібно мати не менше 23 років страхового стажу. Про це повідомляє 24 Канал.

Скільки стажу потрібно у різному віці

Вимоги залежать від того, коли саме людина вирішить піти на пенсію. У ПФУ назвали всі три нормативи, що діють у 2026 році:

якщо у 2026 році виповнюється 60 років — треба щонайменше 33 роки підтвердженого стажу;

у 63 роки — не менше 23 років;

у 65 років — мінімальний поріг залишається на рівні 15 років.

Це планова, а не раптова зміна. Поетапне підвищення планки передбачене Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV. Коригування умов триватиме аж до 2028 року і напряму торкнеться всіх, хто планує вихід на пенсію у 60 і 63 роки.

Як рахується стаж і що впливає на його розмір

Важлива деталь: зараз стаж зараховується лише за умови сплати страхових внесків — ЄСВ. Причому ці платежі мають бути не меншими за мінімальні.

Якщо ж внесок сплачено, але через роботу на пів ставки або зменшену зарплату його сума менша за мінімальну, такий місяць зарахується до стажу не повністю, а пропорційно до сплаченої суми. Тобто формальна наявність запису про роботу ще не гарантує повноцінного місяця стажу.

Що робити, якщо стажу не вистачає

Якщо до 63 років накопичено менше 23 років стажу, вийти на пенсію у цьому віці не вийде — доведеться або продовжувати працювати, або докуповувати стаж через Пенсійний фонд. Вартість такої покупки залежить від мінімального страхового внеску, тож вигідно докуповувати стаж заздалегідь, а не в останній момент.

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