Наявність офіційного бронювання від мобілізації не звільняє від правил військового обліку: якщо повістку вручили за процедурою — з'явитися до ТЦК та СП доведеться.

Бронювання та відстрочки з 1 жовтня змінюються для військовозобов'язаних, однак наявність чинного бронювання від мобілізації зовсім не дає права забути про військовий облік. Якщо заброньованому працівнику вручили повістку з дотриманням усіх процедур, він зобов'язаний з'явитися до ТЦК та СП.

За ігнорування виклику без документально підтверджених поважних причин передбачена адміністративна відповідальність, а поліція може здійснити адмінзатримання. Тому наявність бронювання не звільняє від цього обов'язку. Про це пише «Судово-юридична газета», на яку посилається ТСН.

Чи означає повістка автоматичну мобілізацію

Панікувати не варто. Сам факт отримання виклику не означає, що людину з бронюванням одразу мобілізують. Зазвичай візит до ТЦК потрібен для звірки облікових даних, переоформлення документів або розв'язання інших формальностей.

На окрему увагу заслуговують повістки, які надсилають поштою. Думка про те, що відмова від конверта автоматично робить повістку неврученою, — хибна. Якщо поштовий оператор ставить відмітку про вашу відмову забрати конверт або зазначає, що вас немає за вказаною адресою, цього достатньо, щоб ви вважалися оповіщеними.

Що загрожує за ігнорування виклику

У Вінницькому обласному ТЦК пояснили: людина, яка без документально підтверджених поважних причин ігнорує виклик, порушує мобілізаційне законодавство. На таку людину чекає адміністративна відповідальність.

Також військкомати мають право передати інформацію про порушника до системи МВС. Далі за справу береться поліція, яка може здійснити адміністративне затримання та примусово доставити чоловіка до ТЦК. Однак не варто плутати цю процедуру з повноцінним кримінальним розшуком.

Чи можуть за це позбавити бронювання

Неявка до військкомату на вимогу або потрапляння до бази поліції для адмінзатримання не означає, що вашу відстрочку миттєво скасують. Однак це створить проблеми в майбутньому.

Чинні правила вимагають, щоб на момент оформлення або продовження бронювання людина не перебувала в розшуку. Тому ігнорувати ТЦК через наявність бронювання не варто — її можуть просто не продовжити через це.

Що робити, якщо не можете прийти у вказаний день

Якщо сталася непередбачувана ситуація і ви об'єктивно не можете з'явитися у зазначений день через поважні причини, про це слід обов'язково поінформувати ТЦК та СП, дотримуючись офіційної процедури.

Військовий юрист Зорян Павлів нагадує: група оповіщення ТЦК без працівників поліції не має повноважень затримувати громадян без військово-облікових документів — поїздка до військкомату можлива лише добровільно. Якщо ж патруль із правоохоронцями намагається здійснити силове затримання, потрібно вимагати офіційний протокол затримання, повідомити про виклик адвоката та не підписувати повістку чи інші папери до його приїзду.

Військовозобов'язаним, які мають або лише оформлюють відстрочку чи бронювання, слід одразу повідомити про це патруль, наголосивши на оновленні даних і відсутності підстав для обмеження волі.

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