У Черкаській ОВА назвали п'ять цифрових послуг, які пенсіонери можуть оформити в застосунку «Дія» без черг і візитів до установ — від пенсійного посвідчення до субсидії.

Соціальні послуги та субсидії на Черкащині дедалі частіше оформлюють онлайн — у Черкаській обласній військовій адміністрації назвали п'ять цифрових сервісів, які пенсіонери можуть отримати в застосунку «Дія» без черг і зайвих поїздок до установ.

Про доступні дистанційні послуги для людей старшого віку розповіли на офіційній сторінці Черкаської ОДА. Там пояснюють: довідки й заяви, за якими раніше доводилося стояти в чергах до Пенсійного фонду чи ЦНАПу, тепер можна закрити за кілька хвилин зі смартфона.

Які п'ять послуг оформлюють через «Дію»

Перелік, який радять пенсіонерам Черкащини, охоплює саме ті операції, з якими літні люди стикаються найчастіше. Усі вони безоплатні, а для користування достатньо авторизуватися в застосунку.

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Як оформити послугу в «Дії»

Щоб скористатися сервісом, потрібно встановити застосунок «Дія», пройти ідентифікацію через «Дія.Підпис» або BankID і підтвердити особу. Далі в розділі «Послуги» обирають потрібну довідку чи заяву, перевіряють автоматично підтягнуті дані та надсилають запит.

Більшість довідок формуються миттєво й зберігаються у смартфоні, тож їх можна показувати з екрана або надсилати електронною поштою. Якщо виникають труднощі, у ЦНАПах Черкаської області працюють адміністратори, які допомагають пенсіонерам встановити й налаштувати застосунок.

Тож для оформлення більшості документів більше не обов'язково виходити з дому: достатньо смартфона з доступом до інтернету й верифікованого акаунту в «Дії».

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