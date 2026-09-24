З 28 вересня Binance припиняє поповнення та виведення гривні через Fiat Trade UAH і закриває спотову пару USDT/UAH. Залишки гривні на балансах біржа автоматично конвертує в USDT за курсом 46,5 грн за токен.

Грошова допомога у Харківській області — не єдина фінансова тема, за якою стежать українці. Уваги заслуговує й рішення Binance: з 28 вересня біржа припиняє поповнення та виведення гривні через Fiat Trade UAH і закриває спотову пару USDT/UAH. Про це повідомляє видання Delo.ua.

На перший погляд здається, що найбільша криптобіржа світу повністю відмовляється від української валюти. Насправді зміни не такі масштабні. Купувати та продавати криптовалюту за гривні через P2P-ринок Binance українці зможуть і надалі, і саме цей спосіб для більшості користувачів уже давно основний.

Ключова деталь стосується тих, хто тримає гривню на балансі біржі. Усі залишки UAH Binance автоматично конвертує в USDT за курсом 46,5 грн за токен. Тобто гроші не згорять і не заблокуються — їх просто переведуть у стейблкоїн за фіксованим курсом.

Що саме закриває біржа. Fiat Trade — це інструмент, який дозволяв завести на Binance саме гривню: користувач переказував кошти мерчанту, після чого UAH з'являлися на балансі, і за них можна було купити USDT або іншу криптовалюту. Тепер такого каналу не буде. Також зникне торгова пара USDT/UAH — напряму торгувати стейблкоїном проти гривні на споті стане неможливо.

Чому Fiat Trade був не надто привабливим. За роботу мерчантів стягувалася комісія. Виведення через Fiat Trade коштувало 6,5% для операцій від 2 до 20 тисяч гривень, для більших сум — 5%. Поповнення обходилося дешевше: комісія була або фіксованою, або близько 2,5% залежно від суми. Масштаб витрат добре видно на прикладі: 5% від 20 тисяч гривень — це 1 000 грн лише за саму операцію виведення.

Через P2P-ринок користувач обирає пропозицію конкретного продавця, переказує йому гривні з банківської картки та отримує USDT на свій баланс. Під час продажу схема працює навпаки: передаєш USDT — отримуєш гривні на картку, наприклад monobank. Тобто замість ланцюжка «гривня, баланс Binance, USDT» залишається коротший шлях «гривня, USDT».

Криптоекспертка Міра Київська вважає, що для більшості користувачів зміни будуть незначними. Окрім P2P, Binance залишає доступним поповнення через валютну картку. А тих, хто заводить на біржу вже криптовалюту, закриття гривневого каналу взагалі не зачіпає.

Гривневі пари зникали з платформи й раніше. У лютому 2025 року Binance прибрала ETH/UAH та BNB/UAH, а в січні 2026 року — BTC/UAH. Серед типових причин закриття торгових пар компанія називає недостатню ліквідність і низький торговий обсяг. 23 вересня обсяг торгів пари USDT/UAH становив приблизно 47 тисяч USDT — для біржі, де щоденний оборот сягає мільярдів доларів, це незначний сегмент.

Що робити, якщо на балансі є гривня

Нічого робити не потрібно: з 28 вересня Binance автоматично конвертує залишки UAH у USDT за курсом 46,5 грн. Якщо ж ви не хочете, щоб гроші конвертувалися, варто вивести гривню або обміняти її до цієї дати через доступні зараз інструменти.

Як і далі купувати криптовалюту за гривні

Найпростіший шлях — Binance P2P. Оберіть пропозицію продавця, перекажіть гривні з картки та отримайте USDT на баланс. Біржа виступає гарантом угоди: криптовалюта блокується на спеціальному рахунку до підтвердження оплати. Для тих, хто й раніше купував USDT через P2P, нічого не зміниться.

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