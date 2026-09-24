На Волині чоловік відмовився від повістки через релігійні переконання й отримав штраф. Суд пояснив, чому віра не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК.

Підтримка військових і ветеранів у Волинській області триває, проте паралельно суди на Волині розбирають справи тих, хто намагається оминути військовий обов'язок. Один із чоловіків відмовився від повістки, пославшись на релігійні переконання, — і за це його оштрафували.

Як повідомляє OBOZ.UA, на Волині чоловік відмовився від повістки з релігійних міркувань. Для суду такий аргумент не став достатньою підставою, щоб визнати відмову правомірною: чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності та наклали штраф.

Судова практика в Україні щодо таких справ стійка: релігійні переконання не звільняють від обов'язку з'явитися за повісткою і не скасовують відповідальності за відмову. Свобода віросповідання гарантована Конституцією, однак її не можна використовувати як підставу для ухилення від військового обов'язку під час воєнного стану — сам факт відмови від повістки чи неявки до ТЦК фіксують як адміністративне порушення.

За порушення правил військового обліку під час воєнного стану Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає для громадян штраф від 17 000 до 25 500 гривень. За повторне порушення протягом року після накладення стягнення сума зростає. Якщо ж ухилення від призову під час мобілізації набуває системного характеру, діяння можуть кваліфікувати вже за статтею 336 Кримінального кодексу — із санкцією у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Що робити, якщо повістка суперечить релігійним переконанням

Юристи радять не ігнорувати повістку навіть у разі релігійних заперечень. Відмова від її отримання або неявка до ТЦК сама по собі фіксується як порушення й тягне штраф. Натомість варто з'явитися до ТЦК, зафіксувати свою позицію письмово і, за потреби, оскаржувати дії військових посадовців у судовому порядку — зокрема якщо порушено процедуру вручення повістки чи не враховано законні підстави для відстрочки.

Оскаржити постанову про штраф можна протягом десяти днів з моменту її винесення, подавши скаргу до суду. Підставою для скасування штрафу можуть бути лише процедурні порушення: повістку вручили неналежно, у ній немає потрібних реквізитів або ж чоловік мав законне право на відстрочку, яке ТЦК проігнорувало. Релігійні переконання самі по собі таких підстав не створюють.

На такому ж принципі раніше наголошував і Верховний Суд: у рішенні у справі про ухилення від мобілізації з релігійних мотивів він підтвердив, що віра не звільняє від відповідальності. Тож позиція правосуддя лишається жорсткою — повістку треба отримувати й на неї реагувати, а всі сумніви вирішувати в законний спосіб, а не мовчазним ігноруванням.

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