На Волыни мужчина отказался от повестки из-за религиозных убеждений и получил штраф. Суд объяснил, почему вера не освобождает от обязанности явиться в ТЦК.

Поддержка военных и ветеранов в Волынской области продолжается, однако параллельно суды на Волыни разбирают дела тех, кто пытается обойти воинскую обязанность. Один из мужчин отказался от повестки, сославшись на религиозные убеждения, — и за это его оштрафовали.

Как сообщает OBOZ.UA, на Волыни мужчина отказался от повестки по религиозным соображениям. Для суда такой аргумент не стал достаточным основанием, чтобы признать отказ правомерным: мужчину привлекли к административной ответственности и наложили штраф.

Судебная практика в Украине по таким делам устойчива: религиозные убеждения не освобождают от обязанности явиться по повестке и не отменяют ответственности за отказ. Свобода вероисповедания гарантирована Конституцией, однако ее нельзя использовать как основание для уклонения от воинской обязанности во время военного положения — сам факт отказа от повестки или неявки в ТЦК фиксируют как административное нарушение.

За нарушение правил воинского учета во время военного положения Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает для граждан штраф от 17 000 до 25 500 гривен. За повторное нарушение в течение года после наложения взыскания сумма растет. Если же уклонение от призыва во время мобилизации приобретает системный характер, действия могут квалифицировать уже по статье 336 Уголовного кодекса — с санкцией в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Что делать, если повестка противоречит религиозным убеждениям

Юристы советуют не игнорировать повестку даже при религиозных возражениях. Отказ от ее получения или неявка в ТЦК сама по себе фиксируется как нарушение и влечет штраф. Вместо этого стоит явиться в ТЦК, зафиксировать свою позицию письменно и при необходимости оспаривать действия военных должностных лиц в судебном порядке — в частности, если нарушена процедура вручения повестки или не учтены законные основания для отсрочки.

Обжаловать постановление о штрафе можно в течение десяти дней с момента его вынесения, подав жалобу в суд. Основанием для отмены штрафа могут быть лишь процедурные нарушения: повестку вручили ненадлежащим образом, в ней нет нужных реквизитов или же мужчина имел законное право на отсрочку, которое ТЦК проигнорировал. Религиозные убеждения сами по себе таких оснований не создают.

На таком же принципе ранее акцентировал и Верховный Суд: в решении по делу об уклонении от мобилизации по религиозным мотивам он подтвердил, что вера не освобождает от ответственности. Поэтому позиция правосудия остается жесткой — повестку нужно получать и на нее реагировать, а все сомнения решать законным способом, а не молчаливым игнорированием.

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