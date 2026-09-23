Тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell снова переписали — крупнейшие операторы подняли абонплату, и теперь самые дорогие пакеты стоят по 550 гривен за четыре недели.

Тарифы мобильных операторов в Украине снова переписали — стоимость самых дорогих пакетов Киевстар, Vodafone и lifecell по состоянию на сентябрь достигла отметки 550 гривен за четыре недели.

Подорожание объясняют не только желанием операторов заработать больше: компании вынуждены вкладывать средства в поддержку сетей во время длительных отключений электроэнергии. Речь идет об аккумуляторах, генераторах, резервном питании и восстановлении поврежденной инфраструктуры.

Сколько теперь стоят пакеты

Актуальные цены на тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell таковы:

Vodafone FLEXX GO — 420 гривен за четыре недели;

Vodafone FLEXX TOP — 550 гривен;

Киевстар «ВСЕ РАЗОМ Легкий» — 450 гривен;

Киевстар «ВСЕ РАЗОМ Крутой» — 550 гривен;

lifecell «Максі» — 400 гривен;

lifecell «Мега» — 550 гривен.

То есть верхняя ценовая планка популярных пакетов у всех трех крупнейших операторов уже равна 550 гривнам за четыре недели.

Подорожает ли связь еще

Телеком-аналитик Александр Глущенко считает, что пространства для дальнейшего существенного повышения цен уже немного: операторы заложили будущие расходы в предыдущие повышения тарифов. В то же время в более долгой перспективе, до 2028 года, на стоимость связи будут влиять инфляция, расходы на электроэнергию, модернизация сетей и развитие 4G и 5G.

По данным НКЭК, в первом полугодии 2026 года доходы от мобильной связи в Украине выросли на 12,7% — до 43,9 млрд гривен, а среднемесячный доход на одну активную SIM-карту увеличился со 135,6 до 157,6 гривны.

Как сэкономить на тарифе

Удержать расходы в пределах меньших сумм можно благодаря переносу номера к другому оператору. Например, при переходе к Киевстар абонплата за «ВСЕ РАЗОМ Легкий» снижается с 470 до 290 гривен, у Vodafone тариф FLEXX GO на время акции стоит 280 гривен вместо 420, а в lifecell «Максі» для тех, кто переносит номер, обойдется в 270 гривен вместо стандартных 400.

На фоне европейских цен украинская связь не выглядит дорогой: тариф со звонками и 10 ГБ интернета в Украине стоит около 400 гривен, тогда как в Польше — около 8,62 евро, в Италии — 10,70 евро, в Испании — 16,24 евро, а в Германии — 23,47 евро.

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