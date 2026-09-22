Отсрочка от мобилизации в Украине может не продлиться автоматически даже тем, кто имеет полное право на нее. Адвокат рассказала, почему так происходит и что делать, чтобы не оказаться в зоне риска призыва.

Мобилизация в Украине набирает обороты, а отсрочка от неё напрямую зависит от актуальности данных в государственных реестрах. Автоматическое продление отсрочки через «Резерв+» сработало не для всех, и это создаёт серьёзные юридические риски для военнообязанных.

Винницкий адвокат Наталья Опольская пояснила, что чаще всего проблемы возникают у тех, чья отсрочка связана с семейными обстоятельствами: содержанием или уходом за родителями, уходом за супругой, а также самостоятельным воспитанием ребёнка. Именно эти категории зависят от актуальности данных в реестрах.

Почему отсрочка может не продлиться автоматически

Причин несколько, и все они одинаково распространены. Первая — функциональный сбой в самом приложении «Резерв+». Вторая — изменение фактических обстоятельств: утрата потребности в уходе, изменение или потеря группы инвалидности, смерть лица, над которым осуществляется уход, или завершение обучения. Также отсрочка не продлевается из-за некорректных данных в реестрах или окончания срока действия документа — акта ухода, справки ЛКК, решения суда об установлении опеки.

Адвокат успокаивает: сообщение о невозможности автоматического продления совершенно не означает, что человек потерял право на отсрочку. Право может быть, но из-за ошибки в документах приложение не смогло получить необходимую информацию.

Что делать, если отсрочка не продлилась

Если после обновления данных в «Резерв+» сведения не меняются, не стоит ждать — нужно повторно подать полный пакет документов в прозрачный офис (ЦНАП) на рассмотрение комиссии либо воспользоваться функцией подачи запроса на отсрочку прямо в приложении.

Если же после подачи запроса пришло сообщение «Отсрочка не предоставлена» — немедленно обратитесь с оригиналами документов в ЦНАП. Перечень документов законодательно не менялся ни для одной категории, поэтому ключевое — их действительность и правильность внесённых данных.

Важно понимать: если отсрочка не продлилась и даже после обновления данных ситуация не изменилась, ТЦК вправе направить вас на ВЛК. В таком случае дальнейшая мобилизация может считаться законной.

Как проверить данные в реестрах

По поводу рождения, смерти, регистрации или расторжения брака обращайтесь в РАГС — там хранятся и обновляются эти записи. Информацию об инвалидности проверит администратор ЦНАПа, имеющий доступ к Централизованному банку по проблемам инвалидности (ЦБИ). А если отсрочка по обучению не продлилась — обратитесь в заведение образования, чтобы проверить корректность данных в ЕДЭБО.

Главный совет адвоката тем, у кого отсрочка не продлилась, — не медлить и подавать повторно полный пакет документов. В период, прошедший между окончанием предыдущей отсрочки и подачей нового заявления, человек считается подлежащим мобилизации.

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