Советник президента Сергей Флеш заверил: топливного кризиса в Киеве не будет, даже если количество АЗС сократится. В то же время бензин, дизель и автогаз в столице продолжают дорожать из-за ситуации на мировом рынке нефти.

Топливо в Киеве после ударов по АЗС останется доступным — топливного кризиса в столице не будет, даже если привычных заправок станет меньше. Об этом в эфире телемарафона «Єдині новини» заявил советник президента Сергей Флеш, пишет Інформатор.

По словам Флеша, количество автозаправочных станций в городе способно сократиться, а привычные АЗС могут уступить место более простым пунктам продажи топлива. «Вместо привычных АЗС могут работать более простые пункты с колонками», — пояснил советник президента. Он подчеркнул, что топливо продолжат продавать киевлянам даже без полного набора сервисов.

С начала 2026 года российские войска повредили в Киеве уже 16 автозаправочных станций. Новейший удар пришелся сразу на два комплекса — на правом и левом берегах города. Атаки на АЗС являются частью тактики врага, которая сместила фокус с крупных топливных объектов на распределенную сеть мелких заправок, чтобы вызвать локальные сбои в логистике и панику, а не реальный физический дефицит.

Сами заправки не участвуют в поставках топлива — это лишь точки продажи. Логистику обеспечивают бензовозы, поезда и корабли, поэтому даже серия ударов по АЗС не способна создать физическую нехватку топлива.

В то же время цены на топливо в Киеве продолжают расти. В сетевых АЗС по состоянию на 18 сентября бензин А-95 стоил от 68,99 до 93,9 грн/л, премиальный А-95+ — от 71,99 до 96,9 грн/л, дизель — от 73,99 до 99,9 грн/л, а автогаз — от 41,99 до 45,5 грн/л в зависимости от сети.

Ранее Інформатор сообщал, что дизель и бензин в Украине могут в ближайшее время вырасти до 105 грн/л и 92–94 грн/л соответственно из-за подорожания нефти на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Что будет с заправками и ценами

Главный риск для водителей в Киеве — не исчезновение топлива, а постепенный рост цен и возможная смена формата заправок. Флеш подчеркивает: даже при уменьшении количества классических АЗС топливо останется в продаже.

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