Малообеспеченные семьи, одинокие матери и многодетные семьи могут объединить несколько государственных выплат в одну — базовую социальную помощь. Как ее оформить через приложение "Дія" и кому государство доплатит до 4500 гривень.

Перерасчет пенсии в Украине по новым правилам — лишь часть изменений в социальных выплатах. Помимо пенсий, государство предлагает малообеспеченным семьям объединить сразу несколько видов поддержки в одну базовую социальную помощь, которую можно оформить прямо через приложение "Дія".

Базовая социальная помощь (БСД) действует в рамках экспериментального проекта Минсоцполитики, который стартовал еще в 2025 году. По его условиям вместо нескольких отдельных выплат — например, помощи малообеспеченным, одиноким матерям или многодетным семьям — семья получает одну сумму, рассчитанную по единой формуле.

Сколько можно получить

Размер базовой величины в 2026 году составляет 4500 гривен, но сама выплата не является фиксированной. На первого члена семьи учитывают 100% базовой величины — 4500 грн. На каждого следующего взрослого — 70%, то есть 3150 грн. Для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы учитывают полную величину — 4500 грн.

Фактически выплата — это разница между совокупной базовой величиной всех членов семьи и их среднемесячным совокупным доходом. Например, для семьи из двух взрослых и ребенка расчетная сумма — 12 150 грн (4500+3150+4500). Если среднемесячный доход семьи 7020 грн, то базовая помощь составит 5130 гривен.

Доходы для расчета берут за три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления. Отдельный порядок действует для людей пенсионного возраста, которым не хватает страхового стажа для назначения пенсии: при стаже менее 10 лет выплачивается 53% базовой величины, от 10 до 20 лет — 62%, от 20 до 30 лет — 70%, а при 30 годах и более — 88%.

Как оформить помощь через "Дію"

Подать заявление можно онлайн через "Дію" или лично в любом сервисном центре ПФУ. Для онлайн-оформления понадобится биометрический документ — ID-карта или загранпаспорт — и верифицированный налоговый номер (ИНН).

Процедура состоит из двух этапов. Сначала подается заявление о намерении получить базовую социальную помощь, после чего система рассчитывает ориентировочный размер выплаты. Если сумма устраивает семью, далее подается заявление о назначении помощи. Важно: если рассчитанная сумма не подходит, второе заявление можно не подавать — тогда переход на базовую помощь не произойдет, а ранее назначенные выплаты сохраняются.

Помощь назначают на шесть месяцев с возможностью автоматического продления на следующий период. Выплату могут не назначить, если кто-то из членов семьи за последний год совершил покупку на сумму свыше 100 000 грн. Трудоспособным членам семьи от 18 до 60 лет нужно подтвердить занятость — работу, учебу, предпринимательство, службу или регистрацию как безработного.

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