Мобилизация в Украине продолжается, и даже наличие брони от призыва не означает полного освобождения от вызовов в ТЦК. Юристы объяснили, могут ли вручать повестку забронированным работникам и как действовать после ее получения.

Бронирование от мобилизации в Украине не отменяет воинского учета: работники критически важных предприятий имеют отсрочку от призыва, но это не означает полного освобождения от вызовов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Как объяснила в комментарии для УНИАН адвокат LEGAL STRATEGY Виолета Монастырская, повестка — это лишь документ о вызове в ТЦК. Она не равна мобилизации и не отменяет бронирование автоматически. В то же время забронированный работник обязан явиться по вызову: игнорирование повестки без уважительных причин расценивают как административное правонарушение.

За это предусмотрен штраф до 17 тысяч гривен. В случае получения повестки адвокат советует сразу сообщить работодателю и подготовить документы, подтверждающие бронирование: удостоверение о брони или справку с предприятия с указанием должности. С собой также стоит иметь паспорт и военно-учетный документ или выписку из приложения «Резерв».

Важно зафиксировать факт подачи документов — получить отметку или акт об их принятии: это станет доказательством в случае дальнейших споров. Если же ТЦК превысит полномочия, обжаловать следует не саму повестку, а последующие решения — постановление о штрафе, приказ о мобилизации или отказ в отсрочке. Такие действия рассматривает административный суд.

Могут ли мобилизовать с действующей бронью

Лицо с действующей бронью не подлежит мобилизации в течение всего срока действия отсрочки. Это закреплено в статье 23 закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Бронирование временно освобождает работника критически важного предприятия от призыва на военную службу, но не исключает его из системы военнообязанных.

Исключения, при которых мобилизация возможна даже при наличии брони, все же существуют. Прежде всего это случай, когда человек добровольно отказывается от отсрочки и подписывает соответствующее заявление. Риски возникают и тогда, когда бронирование оформлено с ошибками или признано недействительным из-за нарушения процедуры — в таких случаях статус отсрочки могут отменить, и человек повторно будет подлежать мобилизации по действующим правилам.

Что делать после получения повестки

Сообщить работодателю сразу после получения вызова.

Подготовить документы о бронировании: удостоверение о брони или справку с предприятия с указанием должности.

Взять паспорт и военно-учетный документ или выписку из «Резерва».

Явиться в ТЦК и подтвердить свой статус, получить отметку или акт о принятии документов.

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