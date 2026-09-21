Доплаты для пенсионеров в Киевской области можно получить за особые заслуги перед Украиной — Пенсионный фонд объяснил, кто имеет право на такую надбавку и как ее оформить.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области за особые заслуги перед Украиной выплачивают сверх обычной пенсии. Такую надбавку получают не все — лишь те, кто имеет подтвержденные государственные награды, почетные звания или выдающиеся заслуги перед государством.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области регулирует Закон Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». В Пенсионном фонде напомнили, что право на надбавку зависит не от стажа или возраста, а от конкретных заслуг, которые человек может подтвердить документами.

Кто имеет право на надбавку за особые заслуги

Претендовать на доплату могут, в частности, такие категории:

Герои Украины и лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами Украины, а также удостоенные почетного звания Украины «народный»;

ветераны войны, которые после провозглашения независимости награждены орденом за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

выдающиеся спортсмены — победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионы и рекордсмены мира и Европы;

космонавты, совершившие полет в космос, а также члены летно-испытательных экипажей самолетов;

лица, удостоенные почетного звания Украины «заслуженный», Государственной премии Украины или награжденные одним из орденов Украины;

матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста (учитываются также дети, усыновленные в установленном законом порядке);

борцы за независимость Украины в XX веке, а также реабилитированные жертвы репрессий коммунистического тоталитарного режима.

Размер надбавки зависит от категории заслуг и устанавливается в процентах прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Наивысший размер — 40% — полагается Героям Украины и лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни.

Как оформить надбавку

Для назначения надбавки нужно обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. К заявлению прилагают документы, подтверждающие особые заслуги: удостоверения, наградные документы или справки о присвоении почетного звания.

Подать заявление можно лично в сервисном центре ПФУ или онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Уточнить перечень документов можно по телефону контакт-центра ПФУ: 0 800 503 753 (звонки бесплатные).

Надбавку назначают со дня обращения, если все документы оформлены правильно. Деньги выплачивают вместе с пенсией ежемесячно.

Ранее Politeka сообщала, до 40% к пенсии: ПФУ рассказал, кому в Киевской области дадут доплаты.