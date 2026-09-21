Доплати для пенсіонерів у Київській області можна отримати за особливі заслуги перед Україною — Пенсійний фонд пояснив, хто має право на таку надбавку і як її оформити.

Доплати для пенсіонерів у Київській області за особливі заслуги перед Україною виплачують понад звичайну пенсію. Таку надбавку отримують не всі — лише ті, хто має підтверджені державні нагороди, почесні звання або визначні заслуги перед державою.

Доплати для пенсіонерів у Київській області регулює Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». У Пенсійному фонді нагадали, що право на надбавку залежить не від стажу чи віку, а від конкретних заслуг, які людина може підтвердити документами.

Хто має право на надбавку за особливі заслуги

Претендувати на доплату можуть, зокрема, такі категорії:

Герої України та особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України, а також відзначені почесним званням України «народний»;

ветерани війни, які після проголошення незалежності нагороджені орденом за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України;

видатні спортсмени — переможці та призери Олімпійських і Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони та рекордсмени світу і Європи;

космонавти, які здійснили політ у космос, а також члени льотно-випробувальних екіпажів літаків;

особи, відзначені почесним званням України «заслужений», державною премією України або нагороджені одним із орденів України;

матері, які народили п'ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку (враховуються також діти, усиновлені в установленому законом порядку);

борці за незалежність України у XX столітті, а також реабілітовані жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму.

Розмір надбавки залежить від категорії заслуг і встановлюється у відсотках прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Найвищий розмір — 40% — належить Героям України та особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні.

Як оформити надбавку

Для призначення надбавки потрібно звернутися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання. До заяви додають документи, що підтверджують особливі заслуги: посвідчення, нагородні документи або довідки про присвоєння почесного звання.

Подати заяву можна особисто у сервісному центрі ПФУ або онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Уточнити перелік документів можна за телефоном контакт-центру ПФУ: 0 800 503 753 (дзвінки безкоштовні).

Надбавку призначають з дня звернення, якщо всі документи оформлені правильно. Гроші виплачують разом із пенсією щомісяця.

Раніше Politeka повідомляла, до 40% до пенсії: ПФУ розповів, кому в Київській області дадуть доплати.