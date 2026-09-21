Початок опалювального сезону у Києві в 2026 році досі не має точної дати: рішення про подачу тепла в оселі ухвалюватимуть залежно від температури повітря та стану енергосистеми. Столиця тим часом готує резервні джерела тепла й води на випадок нових атак на енергетику.

Підготовка Києва до опалювального сезону цьогоріч триває з огляду на ризик нових атак на енергетичну інфраструктуру: місто одночасно нарощує резервну генерацію, ремонтує мережі й готує запасні джерела тепла та води.

Традиційно подачу тепла в столиці розпочинають, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль тримається на рівні +8 °C або нижче. Такий підхід застосовували й у попередні роки, тож цієї осені орієнтир не змінився.

Головний напрям підготовки — когенераційні установки, які одночасно виробляють електроенергію та тепло. За даними КМДА, до кінця 2026 року Київ планує отримати близько 200 МВт когенераційних потужностей, з яких 57,6 МВт уже подають електроенергію в загальну мережу.

Для систем водопостачання створюють окремий резерв. У місті вже збудували три дизельні електростанції сумарною потужністю 16,7 МВт, а загалом планують близько 40 МВт резерву, щоб лікарні й житловий сектор не лишалися без води навіть під час відключень.

Найскладніше завдання — резервне теплопостачання. Щоб повністю компенсувати потужності київських ТЕЦ, необхідно близько 2,1 ГВт. Місто вже законтрактувало обладнання й розпочало роботи на об'єктах загальною потужністю понад 1000 МВт, ще над 564 МВт працює Агентство відновлення. Ці об'єкти не мають замінити централізоване опалення — їхнє завдання створити резерв на випадок пошкодження основних джерел тепла.

Коли саме дадуть тепло

Як повідомляє Life.Київ, якщо восени температура швидко знизиться і середньодобовий показник протягом трьох днів буде не вищим за +8 °C, місто зможе ухвалити рішення про старт опалення. Водночас якщо вересень і жовтень залишатимуться теплими, початок опалювального сезону у Києві в 2026 році можуть відкласти.

Соціальні об'єкти — лікарні, школи, дитсадки — традиційно підключають до опалення раніше за житлові будинки, за окремими заявками та з урахуванням потреб.

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