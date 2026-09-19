Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 20 по 26 вересня показує стрімке падіння температури: якщо в неділю, 20 вересня, повітря прогріється до +23°, то вже у четвер, 24 вересня, максимум становитиме лише +13°. Синоптики також попереджають про можливі опади трьома днями тижня.

дощі та холоди в регіоні минулого тижня стали передвісником нового зниження температури: тепер синоптики прогнозують ще один різкий спад стовпчиків термометрів у Київській області з 20 по 26 вересня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня коливатиметься від +13° до +23°.

Тиждень розпочнеться найтеплішим днем: у неділю, 20 вересня, вдень повітря прогріється до +23°, а вночі стовпчики термометрів не опустяться нижче +13°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У понеділок, 21 вересня, температура різко піде на спад: вдень і вночі повітря триматиметься на позначці +16°. Небо затягнуть хмари, і синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 22 вересня, вдень стовпчики термометрів утримаються на рівні +16°, а вночі опустяться до +10°. Хмарність стане малою, проте опади також не виключені.

Середа, 23 вересня, принесе подальше охолодження: вдень очікується +15°, вночі — до +8°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

Найхолоднішим днем тижня стане четвер, 24 вересня: вдень повітря прогріється лише до +13°, вночі — до +9°. Хмарна погода супроводжуватиметься можливими опадами.

У п'ятницю, 25 вересня, температура почне повертатися до звичних осінніх позначок: вдень +18°, вночі — +8°. Хмарність буде мінливою, опадів не прогнозують.

Завершиться тиждень у суботу, 26 вересня, малохмарною погодою без опадів: вдень повітря прогріється до +19°, вночі — до +10°.

Отже, найтеплішим днем тижня у Київській області стане неділя, 20 вересня, з максимумом +23°, а найпрохолоднішим — четвер, 24 вересня, коли вдень буде лише +13°. Перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади синоптики прогнозують у понеділок, 21 вересня, вівторок, 22 вересня, та четвер, 24 вересня.

Через різке зниження температури на 10° впродовж тижня варто заздалегідь підготувати теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — понеділок, вівторок і четвер — не забувайте про парасольку та будьте обережні за кермом через мокру дорогу.

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