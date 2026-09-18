Дефіцит олії українцям не загрожує — попри атаку на завод у Дніпрі, виробничих потужностей вистачає. Однак ціна на соняшникову олію вже перетнула психологічну позначку у 100 гривень.

Подорожчання продуктів в Україні триває — у вересні 2026 року індекс споживчих цін на сонячну олію виріс на 1,86%, а середня вартість літра вже становить близько 107 гривень.

Приводом для тривоги стала російська атака 10 вересня на завод компанії Bunge у Дніпрі, де виробляють відому олію «Олейна». Через обстріл роботу підприємства тимчасово призупинили, і частина українців почала купувати товар про запас, побоюючись нестачі.

Чи загрожує дефіцит олії

Як пояснив під час брифінгу міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, українська олійн-жирова галузь має достатній запас міцності. Загальна потужність вітчизняних підприємств перевищує 20 мільйонів тонн, тоді як з нинішнього врожаю олійних культур на переробку спрямують орієнтовно 16 млн тонн.

Тож наявних виробничих можливостей, за словами чиновника, цілком вистачає, аби втрата одного заводу не призвела до нестачі товару на ринку. У відомстві наголошують, що відчутного дефіциту їжі в Україні не буде.

Скільки коштує олія у вересні

Попри відсутність реальної загрози дефіциту, вартість продукту в магазинах лишається високою. Стандартну пляшку «Олейна» об'ємом 850 мл продають у різних мережах нерівномірно:

в АТБ — 99,85 гривні;

у мережі Varus — 99,90 гривні;

у Сільпо — 109 гривень.

Загалом за акційними пропозиціями така пляшка коштує від 90 гривень, а без знижок — понад 110 гривень. На короткострокову перспективу в Мінагрополітики не прогнозують обов'язкового подорожчання саме через пошкодження заводу Bunge.

Що буде з цінами далі

Удари по аграрній інфраструктурі додають підприємствам додаткових витрат і ускладнюють логістику. Однак, за словами Тараса Висоцького, за певних ринкових умов ситуація може навіть сприяти незначному здешевленню сонячної олії для споживачів.

Раніше міністр запевнив, що запаси продуктів вдома не варто формувати більш ніж на місячну потребу.

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