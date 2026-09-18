Дефицит оливы украинцам не грозит — несмотря на атаку на завод в Днепре, производственных мощностей хватает. Однако цена на подсолнечное масло уже пересекала психологическую отметку в 100 гривен.

Подорожание продуктов в Украине продолжается — в сентябре 2026 года индекс потребительских цен на подсолнечное масло вырос на 1,86%, а средняя стоимость литра уже составляет около 107 гривен.

Поводом для тревоги стала российская атака 10 сентября на завод компании Bunge в Днепре, где производят известное масло «Олейна». Из-за обстрела работу предприятия временно приостановили, и часть украинцев начала покупать товар впрок, опасаясь нехватки.

Грозит ли дефицит масла

Как объяснил во время брифинга министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, украинская масложировая отрасль имеет достаточный запас прочности. Общая мощность отечественных предприятий превышает 20 миллионов тонн, тогда как из нынешнего урожая на переработку направят примерно 16 млн тонн.

По словам чиновника, имеющихся производственных возможностей вполне хватит, чтобы потеря отдельного завода не привела к нехватке товара. В ведомстве подчеркивают, что ощутимого дефицита еды в Украине не будет.

Сколько стоит масло в сентябре

Несмотря на отсутствие реальной угрозы дефицита, стоимость продукта в магазинах остается высокой. Стандартную бутылку «Олейна» объемом 850 мл продают в разных сетях неодинаково:

в АТБ — 99,85 гривны;

в сети Varus — 99,90 гривны;

в Сильпо — 109 гривен.

В целом по акционным предложениям такая бутылка стоит от 90 гривен, а без скидок — более 110 гривен. На краткосрочную перспективу в Минагрополитики не прогнозируют обязательного подорожания именно из-за повреждения завода Bunge.

Что будет с ценами дальше

Удары по аграрной инфраструктуре добавляют предприятиям дополнительных расходов и усложняют логистику. Однако, по словам Тараса Высоцкого, при определенных рыночных условиях ситуация может даже способствовать незначительному удешевлению подсолнечного масла для потребителей.

Ранее министр заверил, что запасы продуктов дома не стоит формировать более чем на месячную потребность.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Хмельницкой области: масло, сахар, мука и молоко стремительно растут в цене.