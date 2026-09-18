Мобилизация в Украине предусматривает чёткие правила вручения повесток, однако есть случаи, когда от документа можно отказаться без последствий. Юрист практики военного права объяснил, кто имеет законное право не принимать повестку и какое наказание ждёт остальных.

Мобилизация в Украине: юрист назвал нарушения ТЦК, которые можно обжаловать — это лишь часть правовых нюансов, с которыми сталкиваются военнообязанные. А есть категория граждан, которые вообще имеют законное право не брать повестку, и о них подробно рассказал юрист практики военного права Зорян Павлив.

Повестка является официальным вызовом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Её формируют в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов или оформляют на бумажном бланке — оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

В документе указывают данные гражданина, название ТЦК, цель вызова, место, дату и время явки, регистрационный номер, подпись должностного лица и информацию о последствиях неявки. Сам вызов может касаться уточнения военно-учётных данных, постановки на учёт, прохождения ВЛК или призыва во время мобилизации.

Кто имеет право не брать повестку

Законодательство чётко определяет ситуации, когда человек имеет полное право не принимать повестку и не быть мобилизованным. Прежде всего это те, кого официально исключили из воинского учёта — их правовая связь с ТЦК полностью разорвана, поэтому они не имеют никакого отношения к службе, повесткам, ВЛК и мобилизации.

Повестку также можно игнорировать, если военнообязанный недавно актуализировал свои данные и имеет действующую отсрочку. Это подтверждается штрих-кодом в базе «Оберіг» или информацией в электронном приложении «Резерв+».

Какое наказание ожидает за игнорирование повестки

Неявка в ТЦК по должным образом вручённой повестке без уважительной причины грозит административным штрафом. В особый период его размер для граждан составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

Стоит помнить, что после 60 лет большинство военнообязанных автоматически исключат из воинского учёта. Статус должен обновиться в «Оберезе» и «Резерв+», а обращение в ТЦК понадобится только в том случае, если данные не изменятся.

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